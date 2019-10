Cile | appunti di una rivolta Tra eremiti nascosti e astronomi nello spazio 1

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Sono ad Antofagasta. Volevo vedere il Pacifico prima di rientrare a San Pedro de Atacama. Complice l’organizzazione di un concerto all’aperto, il lungomare è gremito. Infilo, per parcheggiare, uno dei vicoli laterali che salgono in collina. A pochi isolati dal centro la città è un agglomerato variopinto di case scalcinate e baracche di lamiera, accatastate come container o precariamente impilate le une sulle altre come le confezioni dei prodotti sui banchi del supermercato. A bordo strada, una torma di ragazzini scalzi saltella intorno a un falò di copertoni. S’impone, sulla baia bigia, il trapezio capovolto di una petroliera. Pensavo a un rapido cortado, ma mi lascio ingolosire da una variante locale del ceviche. Mentre, in coda, sorbo la spuma bitter-sweet del pisco shakerato sfilano inattese, sullo schermo in fronte a me, immagini del centro di Santiago a ferro e fuoco: barricate ...

