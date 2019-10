Surface Laptop 3 e Surface Pro 7 disponibili negli store italiani

Microsoft svela i nuovi Surface Pro 7 - Pro X e Laptop 3 : (Foto: Microsoft) Microsoft ha tolto i veli dalle sue novità d’autunno ossia i 2-in-1 Surface Pro 7 e il nuovo Pro X oltre che la terza versione di Surface Laptop. Ha lasciato inoltre intravedere il prototipo di modello pieghevole e un (non) smartphone a doppio schermo per il futuro prossimo e ha ufficializzato anche un paio di cuffie ideali per professionisti alle prese con frequenti presentazioni. Surface Pro 7 (Foto: Microsoft) Si parte ...