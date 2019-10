Meningite | grave una donna di 64 anni di Prato

Napoli : allarme Meningite al Cotugno - grave bambina di due anni : È in rianimazione al Cotugno , in cura per una grave sepsi generalizzata e meningite , una bimba di due anni di Boscotrecase. Dopo tre giorni di febbre la piccola è stata prima ricoverata...

Mestre - pensano sia influenza ma è Meningite : 19enne ricoverato in rianimazione - è grave : Un ragazzo di 19 anni è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale dell'Angelo di Mestre per meningite meningococcica di tipo B. Da una settimana mostrava sintomi influenzali, come febbre alta e mal di testa. Sottoposti a profilassi i parenti e almeno dieci dei suoi amici.Continua a leggere