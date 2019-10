De Laurentiis | “I giornali del nord trattano il Napoli come una provinciale”

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Il presidente delAurelio deha rilasciato alcune dichiarazioni prima del pranzo Uefa con la dirigenza del Salisburgo facendo questa volta alcune osservazioni sulla stampa Nazionale Mi sento paladino della libertà e quando vedo qualche stolto che vuole ferirla mi arrabbio:è una filosofia di vita, un plus. Non riesco ad esempio a trovare onestà intellettuale nel fatto che il Milan ha fatto una modesta gara in cui ha messo del suoil Lecce, però ipiù importanti hanno esaltato il Milansempre accade perché sonoche difendono Milano che è da sempre la capitale del calcioTorino. In questo modo tutti si schierano con ile non con il Sud. Dopo 10 anni che giochiamo in Europa e si sentono ancora certi discorsi ti secca essere trattatoun provinciale. Nel mondo del calcio, non nel resto, forse conviene comprare una squadra ...

