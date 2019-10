Calciomercato Napoli | le indicazioni di Giuntoli su Ibrahimovic

Calciomercato Napoli – Non solo le big spagnole su Fabian Ruiz : il centrocampista è nel mirino del Manchester City : Non solo Real Madrid e Barcellona su Fabian Ruiz: il centrocampista del Napoli finisce nel mirino del Manchester City Classe ed eleganza, abilità nei passaggi e anche qualche gol che non fa mai male. Il tutto condito da un’ottima struttura fisica, una discreta fase difensiva e una carta d’identità con un ’23’ alla voce età. Niente male Fabian Ruiz. Sarà per questo che il centrocampista spagnolo è uno dei pezzi più ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis allo scoperto : il presidente parla di Mertens e Callejon : Calciomercato Napoli – Dopo le parole su Insigne e Koulibaly della scorsa settimana, il presidente partenopeo è tornato a parlare del mercato azzurro. Soggetti interessati sono questa volta Mertens e Callejon, a cui è stato proposto un biennale alle stesse cifre che percepiscono attualmente. “Ho fatto una proposta di allungamento di contratto. Sono superpagati per quello che fanno e per l’età che hanno, se vogliono andare ...

Calciomercato Napoli - Ibrahimovic è possibile : spunta una telefonata : Calciomercato Napoli, Ibrahimovic è possibile: spunta una telefonata Ibrahimovic al Napoli, è possibile. Addirittura spunta una telefonata, secondo quanto dichiarato da Carlo Pellegatti, che vede protagonisti il centravanti svedese e l’allenatore del Napoli Ancelotti. A fine 2019 il contratto che lega lo svedese ai Los Angeles Galaxy scadrà e il calciatore vorrebbe tornare in Italia a gennaio in una squadra che possa lottare per ...

Calciomercato Napoli - il rinnovo di Milik è più vicino : i dettagli : Calciomercato Napoli, il rinnovo di Milik è più vicino: i dettagli L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport riporta la notizia riguardante il rinnovo di Arek Milik. Secondo il quotidiano, la doppietta in casa contro il Verona avrebbe sbloccato la situazione tra Napoli e il suo attaccante. Sembrano esserci tutti gli accordi tra le due parti, si attendono solo le firme sul rinnovo. Il 99 azzurro rinnoverà fino al 2024, Giuntoli è pronto ...

Calciomercato Napoli - la Roma spara basso per Hysaj : De Laurentiis rifiuta la prima offerta : Calciomercato Napoli, la Roma spara basso per Hysaj: De Laurentiis rifiuta la prima offerta Calciomercato Napoli Hysaj| Secondo alcune indiscrezioni riportate da AreaNapoli, la Roma avrebbe fatto capire al Napoli di essere interessata al calciatore per gennaio, la cifra ventilata è quella di 10 milioni di euro. Una cifra ritenuta molto bassa da Aurelio De Laurentiis, a queste condizioni il presidente del Napoli non libererà il proprio ...

Calciomercato Napoli - Ancelotti verso l’addio a fine stagione : De Laurentiis pensa ad Allegri : Calciomercato Napoli, Ancelotti verso l’addio a fine stagione: De Laurentiis pensa ad Allegri Calciomercato Napoli Ancelotti| L’edizione odierna de “Le Cronache di Napoli“, scrive in merito ad una possibile partenza di Carlo Ancelotti in estate, ipotizzando dunque una rottura con De Laurentiis e la fine del rapporto con un anno di anticipo Il quotidiano ipotizza già alcuni nomi che potrebbero sostituire l’attuale tecnico, nel caso ...

Calciomercato - assalto al Napoli : terzino destro per il Milan - Lazio e Genoa guardano in casa Verona - pazza idea Atalanta : Continua a muoversi il Calciomercato e la pausa per le Nazionali è servita ai dirigenti per provare ad anticipare i tempi in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno. Diverse trattative che riguardano i club del campionato di Serie A e non solo, novità direttamente anche dall’estero. Ecco tutte le trattative nel dettaglio. BRESCIA – Il Brescia ha annunciato di aver rinnovato il contratto di Ernesto Torregrossa . Il ...

Calciomercato Napoli - il Psg piomba su Zielinski : Calciomercato Napoli, il Psg piomba su Zielinski Calciomercato Napoli Zielinski| Fin qui non è stato eccezionale, sempre fuori dal gioco e quasi mai concreto e decisivo. Nonostante questo Piotr Zielinski resta al centro del progetto azzurro, almeno così dovrebbe essere. Il polacco ex Empoli e Udinese non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2021 con il Napoli. Alla base della mancata firma del centrocampista, c’è il ...

Calciomercato Napoli - Fabian Ruiz nel mirino di Barcellona e Real Madrid : Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz nel mirino di Barcellona e Real Madrid Fabian Ruiz continua a brillare, e di conseguenza i grandi club sono pronti a farsi sotto per lui. Lo spagnolo è entrato infatti precisamente nel mirino sia di Barcellona che di Real Madrid, pronte a darsi lotta pur di accaparrarselo. “Nel bel mezzo della trattativa con il suo manager Alvaro Torres il club ha manifestato l’intenzione di inserire una clausola ...

Calciomercato - rinnovi bollenti! Le situazioni delle squadre di Serie A : dubbi Juve - Fiorentina - Milan e Napoli - sorpresa Torino : Non solo le mosse di Calciomercato con diversi club che provano ad anticipare i tempi in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno, le società del massimo campionato italiano si muovono per rinforzarsi. A tenere banco sono anche le questioni rinnovi con diverse novità che riguardano le big del campionato di Serie A, ecco le situazioni nel dettaglio. INTER – La situazione meno delicata è quella che riguarda l’Inter, il ...

Calciomercato Napoli - spunta il nome di Aouar per il centrocampo : la notizia : Calciomercato Napoli, spunta il nome di Aouar per il centrocampo: la notizia L’edizione odierna del Corriere dello Sport prova ad anticipare le possibili mosse di mercato di alcuni tra i club più prestigiosi della Serie A. Il Napoli e la Juventus stanno infatti già monitorando diversi profili per la prossima stagione, e sembrano pronte in particolare a darsi battaglia per Houssem Aouar, ventunenne centrocampista del Lione, nove ...

Calciomercato Napoli - Mertens : “In Italia con nessun’altra maglia” : “Non mi sono mai sentito così bene, ho 32 anni ma sto meglio di certi ragazzi che ne hanno 25-26. Sto vivendo il miglior momento della mia carriera, segno con una certa facilità e gioco abbastanza per sentirmi un titolare. Ho intenzione di andare avanti ancora a lungo”. Dries Mertens ha parlato ai microfoni dell’emittente belga Rtbf dicendo di sentirsi ancora al top. Uno dei prossimi obiettivi è raggiungere Maradona a ...

Calciomercato Napoli - Koulibaly nel mirino del Manchester United : la situazione : Calciomercato Napoli, Koulibaly nel mirino del Manchester United: la situazione Calciomercato Napoli Koulibaly| Una partenza da horror per il Manchester United, che adesso sembra praticamente costretto ad intervenire sul mercato a gennaio per provare a sistemare le cose. Oltre che ad un problema offensivo, anche la difesa scricchiola e non poco, e per questo motivo la dirigenza inglese, come riporta Goal.com, pare abbia deciso di puntare ...