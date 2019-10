Basket femminile | Eurolega 2019-2020 | sconfitte esterne per Venezia e Schio

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 : Ragusa domina a Schio nel big match e vendica la sconfitta in Supercoppa : Senza storia il big match di Serie A1 di Basket femminile tra i padroni di casa della Familia Wuber Schio e la Passalacqua Ragusa. Le siciliane, vogliose di rivincita dopo aver perso contro le venete sia la recente Supercoppa che le ultime due finali scudetto, hanno dominato il match, imponendosi con il risultato di 70-52. Schio è partita bene, spinta da Andrè, ed ha concluso il primo quarto avanti 16-13. Da quel momento in poi, però, è stato ...

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 - 3a giornata : prima gioia per la Virtus Bologna - Lucca fatica - ma espugna Costa Masnaga : Si sono giocati due anticipi nel corso di questo sabato che inaugura la terza giornata di una Serie A1 femminile che avrà il suo climax nel remake della sfida scudetto Schio-Ragusa. Vediamo cos’è successo nei due incontri odierni. SEGAFREDO Virtus Bologna-PALLACANESTRO VIGARANO 73-65 (19-13, 33-33, 58-49) prima vittoria in A1 per la Virtus Bologna, ottenuta oltretutto in un pomeriggio (si è giocato alle ore 15, anticipando la gara dei ...

Basket femminile - 3a giornata Serie A1 2019-2020 : big match Schio-Ragusa - Venezia ospita Empoli : La terza giornata della Serie A1 di Basket femminile si apre domani con due anticipi. A dare il via alle ore 15.00 al turno di campionato saranno la Virtus Bologna e la Pallacanestro Vigarano. Le Vnere cercano ancora il primo successo in stagione e si sono rinforzate con l’acquisto di Milica Micovic, pur perdendo Simona Cordisco (lesione al bicipite femorale). Alle 21.00 sarà invece Costa Masnaga ad andare a caccia della prima vittoria, ...

Basket - Eurolega femminile 2019-2020 : Schio debutta con la vittoria - battuto nel finale l’Arka Gdynia 51-47 : Esordio vincente per il Famila Schio nel primo turno della lunga regular season di Eurolega femminile. La formazione allenata da Pierre Vincent supera con il punteggio di 51-47 le polacche dell’Arka Gdynia, partendo così in maniera positiva nella massima competizione europea. Ottima la prima parte di gara di Sandrine Gruda, che chiude a quota 16 punti, ma nel finale è Eva Lisec a risultare decisiva con i suoi 10 e 10 rimbalzi, senza ...

Basket femminile - Eurolega 2019-2020 : ottimo esordio per Venezia - battuta Bourges : Al Palasport Taliercio di Mestre grande esordio nell’Eurolega femminile 2019-2020 dell’Umana Reyer Venezia che batte per 73-63 le francesi di Bourges dominando la partita molto di più di quanto non dica il punteggio. Le ragazze di Gianpiero Ticchi partono fortissimo già dal primo quarto, chiuso dalla lettone Anete Steinberga con 7 punti, 5 rimbalzi e 3 assist, poi nel secondo sono trascinate da Elisa Penna e Laura “Chicca” Macchi, quarant’anni e ...

Basket femminile - Supercoppa Italiana 2019 : Schio vince per l’undicesima volta. Battuta in finale Ragusa per 61-54 : Il Famila Wuber Schio batte la Passalacqua Ragusa e si aggiudica la sua 11ma Supercoppa Italiana di Basket femminile. Il sodalizio vicentino ha dominato il match dall’inizio alla fine, trascinato da Jilian Harmon, Francesca Dotto ed Eva Lisec. Ragusa, invece, paga un inizio lento che ha condizionato tutta la partita. Schio parte subito forte con tre canestri a testa di Jasmine Keys e Jillian Harmon nei minuti iniziali che permettono di ...

Basket femminile - Supercoppa Italiana 2019 : finale Schio-Ragusa - le tricolori battono Venezia - le siciliane annientano il Geas : Sarà ancora una volta Schio-Ragusa a decidere un trofeo del Basket femminile italiano, in questo caso la Supercoppa. Al PalaRomare della città veneta, infatti, il Famila supera sul filo di lana l’Umana Reyer Venezia, mentre è molto più netto il successo della Passalacqua sul Geas Sesto San Giovanni. FAMILA SCHIO-UMANA REYER Venezia 67-63 (15-13, 34-28, 45-48) Battaglia vera tra Schio e Venezia nella semifinale che chiude il programma al ...

Basket femminile - WNBA 2019 : le Washington Mystics di Elena Delle Donne vincono il primo titolo - Emma Meesseman MVP delle Finals : Si è conclusa in questa notte la stagione della WNBA, che ha occupato tutta l’estate e la prima parte dell’autunno di questo 2019. La decisiva gara-5 delle Finals ha visto emergere vittoriose le Washington Mystics per 89-78 sulle Connecticut Sun, grazie al suo duo stellare Elena delle Donne-Emma Meesseman, 21 e 22 punti rispettivamente. Dopo che la prima è stata nominata MVP della stagione regolare, la belga ha ricevuto l’onore ...

Basket - la Nazionale Italiana femminile torna al lavoro : le convocate del ct Capobianco per il raduno di Montegrotto Terme : Le azzurre tornano al lavoro in vista dell’EuroBasket Women 2021 Qualifiers, che scatteranno il 14 novembre con la sfida contro la Repubblica Ceca A qualche mese di distanza dalla conclusione dell’EuroBasket Women 2019, è tempo di tornare al lavoro per la Nazionale femminile. Il nuovo corso tecnico affidato ad Andrea Capobianco, che già ha allenato le Azzurre dal 2015 al 2017, si inaugura domenica 13 ottobre a Montegrotto Terme ...

Basket femminile : le convocate dell’Italia per il raduno di Montegrotto Terme. Linea giovane per Capobianco - Ress e Masciadri nello staff : Si apre il nuovo corso di coach Andrea Capobianco alla guida della Nazionale femminile, incarico affidatogli per la seconda volta dopo il periodo 2015-2017 contrassegnato dai quarti di finale agli Europei. Sono arrivate, infatti, le convocazioni per il raduno che si svolgerà a Montegrotto Terme, nella zona di Padova, il 13 e 14 ottobre. Questi i nominativi selezionati: Olbis Andrè Futo (’98, 1.86, C, Famila Schio) Beatrice Attura (’94, ...

Basket femminile - le migliori italiane della 2a giornata di Serie A1. Madonna e Nicolodi protagoniste indiscusse : Dopo la seconda giornata di Serie A1, disputata in un anomalo intervallo di ventiquattr’ore tra martedì e ieri, in più di un’occasione le italiane in scena si sono messe in evidenza. Nel match vinto da Empoli su Battipaglia con un netto 79-54, il ruolo principale lo assume Tayara “Tay” Madonna. Brasiliana di nascita, classe ’91, adottata da genitori italiani, protagonista dell’intera trafila delle nazionali ...