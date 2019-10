Siria | accordo tra Russia Turchia | tregua di 150 ore e pattugliamenti congiunti

Siria - accordo Russia-Turchia : nuova tregua di 150 ore per evacuazione curdi : Turchia e Russia hanno concluso un «accordo storico» per una nuova tregua di 150 ore nel nord della Siria per completare l'evacuazione delle milizie curde Ypg da un'area di 30 km dal confine Siriano

Siria accusa Turchia : «Violato l'accordo - gli attacchi continuano» : L'alleanza curdo-araba delle Forze democratiche della Siria (Fds) denuncia continui attacchi nell'area di Ras al-Ayn, nel nord della Siria, nonostante l'accordo annunciato ieri per...

Siria - Curdi : violato accordo - ancora raid : 13.16 "Nonostante l'accordo per fermare i combattimenti, gli attacchi aerei e di artiglieria continuano a colpire le posizioni dei combattenti,gli insediamenti civili e l'ospedale di Serekaniye Ras al-Ayn. "La Turchia sta violando l'accordo di cessate il fuoco continuando ad attaccare la città dalla scorsa notte". Così su Twitter Mustafa Bali,portavoce delle Fds, Forze democratiche Siriane a maggioranza curda.E l'agenzia curda Firat, afferma ...

Siria - accordo Usa-Turchia per cessate il fuoco : Stati Uniti e Turchia hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco in Siria. Ad annunciarlo e' stato il vice presidente americano Mike Pence

Siria - c’è un accordo Usa-Turchia per 120 ore di tregua : Il popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo ...

Siria - l’annuncio del vice presidente Usa Pence : “C’è accordo con Turchia per il cessate il fuoco” : “Una settimana fa, le forze turche sono entrate in Siria. All’inizio di questa settimana il presidente Trump ha preso provvedimenti, chiedendo alle forze turche di fermarsi, di mettere fine alla violenza e di accettare i negoziati. E oggi sono orgoglioso di riferire che, grazie alla forte leadership del presidente Donald Trump e alle solide relazioni tra il presidente Erdogan e la Turchia e gli Stati Uniti, oggi Usa e Turchia hanno ...

Siria - accordo Usa-Turchia per una tregua. Pence : «120 ore per il ritiro dei curdi» : L’incontro ad Ankara tra il leader turco e il vice presidente americano è durato un’ora e quaranta minuti. Il ministro degli Esteri turco: « L'accordo costituisce una pausa delle operazioni militari. Il tweet di Trump: «Milioni di vite saranno salvate, grazie Erdogan»

Accordo tra Erdogan e Pence : la Turchia sospende l’offensiva in Siria per 120 ore : L’incontro ad Ankara tra il leader turco e il vice presidente americano è durato un’ora e quaranta minuti. Il ministro degli Esteri turco: « L'Accordo costituisce una pausa delle operazioni militari. Il tweet di Trump: «Milioni di vite saranno salvate, grazie Erdogan»

Turchia e Stati Uniti hanno concordato una "tregua di 5 giorni" in Siria : ecco i termini dell'accordo : Ad Ankara, dove è in missione, il vice presidente Mike Pence ha annunciato che tra Usa e Turchia è stato raggiunto un...

Siria - ACCORDO USA-TURCHIA "CESSATE IL FUOCO"/ Pence "tregua per ritiro curdi" : SIRIA, svolta improvvisa: USA-TURCHIA trovano l'ACCORDO sul cessate il fuoco. Pence-Pompeo da Erdogan 'tregua di 5 giorni per consentire ritiro dei curdi'

Siria - accordo USA-Turchia : "120 ore di cessate il fuoco per il ritiro delle forze curde" : Contro ogni previsione la partecipazione della delegazione statunitense in Turchia potrebbe aver sortito l'effetto sperato dalla comunità internazionale. Oggi il vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence ha annunciato che è stato raggiunto un accordo con la Turchia per il cessate il fuoco.La notizia è arrivata dopo il faccia a faccia di a porte chiuse tra Pence e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che fino a ieri si era detto pronto ...

Siria - Recep Tayyip Erdogan e Mike Pence accordo raggiunto : "Deciso il cessate il fuoco" : Mike Pence è riuscito a convincere Recep Tayyip Erdogan sul cessate il fuoco. L'incontro tra il presidente della Turchia e il vice presidente degli Stati Uniti ha stabilito che Erdogan sospenderà l'offensiva per cinque giorni, per consentire il ritiro dei curdi. Una volta arrivato questo al completo

Siria : accordo Usa-Turchia - tregua di 120 ore. Trump : «Grazie Erdogan» : Il vicepresidente Usa dopo l’incontro con Erdogan: la Turchia avrà una “safe zone” di 30 km. Trump su Twitter: «Milioni di vite saranno salvate»

Siria - Mike Pence dopo incontro con Erdogan : “Accordo per tregua di 120 ore per consentire ai curdi di lasciare il nord del Paese” : Mike Pence ha affermato che gli Usa e la Turchia hanno concordato un cessate il fuoco in Siria. Lo riferisce Bloomberg News. Il cessate il fuoco durerà 120 ore per consentire ai combattenti curdi di ritirarsi dalla regione di confine, ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti durante una conferenza stampa ad Ankara dopo più di cinque ore di colloqui con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. L'articolo Siria, Mike Pence dopo incontro con ...