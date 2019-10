Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 22 ottobre 2019) Walter Verini, commissario del Pd in, mette le mani avanti. “Le elezioni di domenica – dice in una lunga chiacchierata con l’Huffington Post - non sono un. Il governo può avere dei problemi solo se non si ritrova la coesione”. Verini è in viaggio direzione Spoleto, per visitare il carcere. Originario di Città di Castello, classe ’56, giornalista, eletto per la prima volta in Parlamento nel 2008, erano i tempi della segreteria del Pd a guida Veltroni, Verini è l’altro Walter che guida il partito nella ex-regione rossa dall’indomani dello scandalo sulla sanità che ha investito i vertici regionali e da quel dì gira in un lungo e largo l’in vista dell’appuntamento di domenica, cerchiato in rosso nell’agenda politica italiana.Quindi, onorevole, lei ritiene che se ...

LegaSalvini : ++ SUPPORTA MATTEO SALVINI: USA SU TWITTER #ORGOGLIOITALIANO ++ - HuffPostItalia : 'Salvini usa l'Umbria come una clava, ma non è un test nazionale'. Intervista a Walter Verini - estovestnordsud : Dopo #Reporter di ieri sera,Salvini usa arma di distrazione di massa. Mostra fogli con raccolta firme per le dimiss… -