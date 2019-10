Migranti | sbarcate 68 persone a Pozzallo Impossibile accoglierli a Lampedusa | centro al

Migranti - 50 persone sbarcate a Santa Maria di Leuca : Gli sbarchi in Italia continuano con frequenza quasi quotidiana. Questa notte 50 persone originarie del Pakistan e dell'Afghanistan sono state intercettate dalla Guardia di Finanza al largo delle coste della Puglia.I 50 Migranti , tra i quali 19 minori non accompagnati, si trovavano a bordo di una barca a vela operata con ogni probabilità dai due cittadini di nazionalità ucraina che si trovavano a bordo e la cui posizione è al vaglio degli ...

Migranti - attracca a Taranto la Ocean Viking : sbarcate 176 persone : La nave Ocean Viking di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere ha attracca to al porto di Taranto , per lo sbarco dei 176 Migranti soccorsi due giorni fa in due distinte operazioni a una quarantina di miglia dalle coste libiche. Si tratta di 131 uomini, 12 donne di cui quattro incinte, e 33 minori di cui 23 non accompagnati. La Prefettura di Taranto ha organizzato le operazioni di accoglienza e di assistenza ai profughi. I Migranti saranno ...

Migranti - i porti con Salvini erano chiusi? No - sono rimasti aperti : nel 2019 con lui ministro 10 navi ong su 14 sono sbarcate in Italia : Era il 10 giugno 2018. Quel giorno Matteo Salvini aveva dato il via alla “politica dei porti chiusi“, impedendo l’attracco della nave Aquarius con 629 persone a bordo e inaugurando la narrazione che nei mesi successivi avrebbe caratterizzato la sua gestione del ministero dell’Interno: con noi al governo in Italia non arriva più nessuno. I numeri, però, raccontano una realtà ben diversa. Tra il 1° giugno 2018 e il 19 ...