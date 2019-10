Google Nest Mini è disponibile all’acquisto in Italia sul Google Store

Non solo pairing stereo : i nuovi Google Nest Mini offrono bassi più potenti : Il nuovo Google Nest Mini presenta adesso bassi più ricchi e potenti nel classico aspetto compatto e leggero L'articolo Non solo pairing stereo: i nuovi Google Nest Mini offrono bassi più potenti proviene da TuttoAndroid.

Google semplifica gli abbonamenti per le videocamere Nest e rende più bella la confezione : All'evento Made by Google, il team Nest ha presentato nuovi piani di archiviazione semplificati per le telecamere di sicurezza. Ecco tutti i dettagli

Google vuole portare il suo spirito giocoso nei dispositivi Nest a partire da Halloween : In attesa dei suoni natalizi, gli utenti saranno in grado di abilitare un tema "Suoni spettrali" in tempo per la ricorrenza di Halloween in modo da rendere anche il campanello Nest Hello sufficientemente macabro.

Google blinda la sicurezza dei dispositivi Nest con un maggiore controllo : Google ci spiega come intende affrontare il problema della sicurezza nella smart Home, grazie anche al nuovo programma legato ai dispositivi della serie Google Nest.

Ora potete ottenere Nokia 3.2 e Google Nest Hub con i punti di Esselunga : Nokia 3.2 e Google Nest Hub fanno ora parte del catalogo premi di Esselunga. Per farli propri basterà accumulare punti facendo la spesa in Esselunga

Il Nest Mini di Google si fa grande : arrivano i comandi capacitivi e la riproduzione stereo : Il Google Nest Mini presenta interessanti feature come il paring stereo e una superficie capacitiva per avviare o stoppare la musica con un semplice tocco

C'è anche tanto software per Google Nest Mini : ecco le funzioni disponibili : Scopriamo alcuni dettagli relativi ai nuovi dispositivi Google Nest e agli aggiornamenti destinati a migliorare quelli già esistenti, per renderli ancora più intelligenti.

Google Pixel 4 e 4 XL - Nest Mini - Pixel Buds 2 e le custodie in tessuto sono sul Google Store italiano : Google è stata veloce, questa volta, e così Google Pixel 4, Google Pixel 4 XL, Google Pixel Buds 2, Google Nest Mini e le custodie per i Google Pixel 4 sono già online nel Google Store italiano.

Google mostra i suoi nuovi dispositivi. Arriva il Pixel 4 e i prodotti per la casa connessa Nest : A New York il colosso del Web svela i suoi prodotti annunciando anche l'apertura del servizio per i videogame Stadia

Google Nest Mini e Nest WiFi ufficiali : la smart-home di Google è bella e funzionale : Al Made by Google sono stati presentati due nuovi prodotti della famiglia Google Nest: il nuovo router mesh Nest WiFi e Nest Mini, remake del piccolo speaker intelligente.

Google Nest Mini svelato a meno di 24 ore dal lancio : ecco immagini e specifiche : A poche ore dalla presentazione ufficiale Google Nest Mini si mostra nelle nuove vesti, con un look molto simile al modello attualmente in commercio.

Le ultime sui prodotti Pixel/Nest a 48 ore dall'evento Made by Google : A 48 ore dall'evento Made by Google, non mancano le ultime indiscrezioni sui nuovi Pixel 4 e sui prossimi speaker della serie Nest.

Google si prepara a lanciare il test della velocità internet sui dispositivi Nest Hub : Secondo le stringhe trovate dai colleghi di 9TO5Google nel codice di una build del software di Google Nest Hub, il colosso di Mountain View sta per rilasciare una nuova funzionalità che effettua il test di velocità della connessione internet per il popolare smart display. Attualmente non è ancora del tutto chiaro come questa feature funzionerà, tuttavia potrebbe essere attivata tramite una richiesta a Google Assistant, potrebbe apparire sul ...

Avviate la vostra casa smart con il bundle Google Nest Hub + Google Home Mini in offerta da MediaWorld : MediaWorld propone il bundle composto da Google Nest Hub e Google Home Mini a un prezzo scontato di poco più del 30%: l'offerta è valida solo fino a domani nei negozi e online.