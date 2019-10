Pupo conferma la sua presenza al Grande Fratello Vip 4

Fonte : davidemaggio

(Di lunedì 21 ottobre 2019)- Live “Scoop” in diretta a Live – Non è la D’Urso. Nel corso del suo intervento nel talk domenicale di Barbara D’Urso, il cantanteha infattito – indirettamente – che prenderà parte alla quarta edizione delVip, in onda su Canale 5 a partire da gennaio. La frase, passata quasi inosservata,quindi i rumor che indicavano Enzo Ghinazzi come prossimo opinionista del reality condotto da Alfonso Signorini. Invitato, in compagnia delle tre figlie, per parlare della sua relazione poliamorosa,ha spiegato di poter condurre una vita simile per via della sua ricchezza e, soprattutto, per merito dei tanti lavori che ancora oggi svolge. Durante la spiegazione, Ghinazzi si è quindi fatto sfuggire il suo prossimo impegno televisivo, ossia ilVip: “Sono ricco e felice (…) Io lavoro ...

