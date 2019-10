MotoGP | Mondiale 2019 | Valentino Rossi e Jorge Lorenzo | una stagione da dimenticare

MotoGP - Mondiale 2019 : Marc Marquez continua a riscrivere i record - gli avversari costretti ad inchinarsi : Il trittico asiatico del Mondiale MotoGP 2019 ha preso il via senza grosse sorprese. La vittoria, infatti, è andata a Marc Marquez. Per la decima volta in questa stagione il pilota catalano ha dominato la scena e ha aggiunto 25 punti al suo già immenso bottino. Il campione del mondo ormai non sta più lottando con i rivali in pista ma con il libro dei record e con le leggende del MotoMondiale. Ma questa è un’altra storia. Tornando alla ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : Lorenzo Dalla Porta ipoteca il Mondiale! Vantaggio importante su Canet - ora potrà amministrare : Dopo un lunghissimo testa a testa sul filo dei nervi e dell’equilibrio, il Campionato Mondiale Moto3 2019 forse è arrivato ad un punto di svolta quasi definitivo. Lorenzo Dalla Porta ha vinto il Gran Premio del Giappone 2019 ed è ora ad un passo da un titolo iridato che potrebbe arrivare già tra una settimana a Phillip Island nel caso in cui riuscisse a guadagnare almeno 4 punti nei confronti di Aron Canet (clicca qui per tutte le ...

CLASSIFICA MotoGP/ Mondiale dopo Gp Giappone 2019 : Quartararo supera Valentino Rossi : CLASSIFICA MOTOGP: Mondiale piloti dopo GP Giappone 2019 a Motegi. Titolo iridato già nelle mani di Marc Marquez, Quartararo supera Valentino Rossi e ora...

MotoGP - Classifica Mondiale 2019 : la graduatoria dopo il GP del Giappone. Marquez già Campione - +119 su Dovizioso : Marc Marquez si è già laureato Campione del Mondo 2019, lo spagnolo si è assicurato il titolo iridato della MotoGP con quattro gare di anticipo e non pago ha anche vinto il GP del Giappone sul circuto di Motegi. L’alfiere della Honda tocca quota 350 punti e vanta addirittura 119 lunghezze di vantaggio su Andrea Dovizioso che ha ormai blindato mentre per il terzo posto è una lotta serrata tra Alex Rins, Maverick Vinales, Danilo Petrucci, ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Johann Zarco con la LCR Honda negli ultimi 3 GP. Un “test” per poi prendere il posto di Lorenzo? : Ha animato il paddock la notizia dell’arrivo nel Team LCR Honda di Johann Zarco. Il francese, appiedato dalla KTM, è in cerca di una sistemazione nel prossimo futuro e, visto l’infortunio del giapponese Takaaki Nakagami, avrà la sua chance nelle ultime tre apparizioni del Mondiale 2019 di MotoGP sulla moto nipponica. Una storia che però potrebbe non essere solo frutto della necessità ma anche un progetto a lunga scadenza. Non è un ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Johann Zarco sostituirà Takaaki Nakagami nelle ultime tre gare della stagione : Come era già stato anticipato, il giapponese Takaaki Nakagami dovrà farsi operare alla spalla dopo il Gran Premio del Giappone 2019 di MotoGP e, di conseguenza, salterà gli ultimi tre appuntamenti del Mondiale. Il team LCR Honda IDEMITSU ha quindi deciso di puntare sul francese Johann Zarco che aveva già chiuso il suo rapporto con il team Red Bull KTM con il quale aveva iniziato la sua annata. Il due volte campione del mondo in Moto2, quindi, si ...

MotoGP – Ducati - Petrucci motivato : “Motegi meglio di Buriram - voglio il podio nel Motomondiale” : Danilo Petrucci motivato in vista del Gp del Giappone: il pilota Ducati vuole concludere la stagione sul podio del Motomondiale Nonostante il Gp della Thailandia abbia dato il titolo a Marc Marquez, che ormai da tempo era solo questione di pura matematica, in casa Ducati la stagione non può dirsi conclusa. Il titolo costruttori è ancora in palio e i rispettivi piloti vogliono entrambi finire sul podio, nelle due posizioni rimaste. Lo ...

MotoGP - Mondiale 2019 : il digiuno di Valentino Rossi e una stagione avara di soddisfazioni. I numeri negativi del “Dottore” : 25 giugno 2017: 843 giorni fa Valentino Rossi ha posto il suo ultimo sigillo in MotoGP. Un’eternità per un nove volte campione del mondo in cerca di feeling con la Yamaha, che ormai sembra averlo un po’ tradito. Sì perché la M1, amica di una vita, pare “apprezzare” più lo stile di guida del “nuovo che avanza” Fabio Quartararo e anche del “Top Gun” della classe regina Maverick Vinales. Sono invece ...

MotoGP - Valentino Rossi al veleno : “Marquez? Mi raggiungerà ma a me hanno fatto perdere un Mondiale” : Valentino Rossi non è riuscito a essere protagonista in occasione del GP di Thailandia 2019, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena nel weekend a Buriram. La stagione del Dottore non è delle migliori, sta faticando a esprimersi al meglio e soffre il confronto diretto con le altre Yamaha di Maverick Vinales e Fabio Quartararo che spesso gli infliggono distacchi importanti in gara. Il nove volte Campione del Mondo ha comunque sempre la voglia ...

MotoGP – Marquez conquista l’ottavo titolo Mondiale : sui social i complimenti della fidanzata Lucia [GALLERY] : Piovono complimenti per Marc Marquez: la dedica social della fidanzata Lucia Rivera Romero dopo l’ottavo titolo Mondiale conquistato in Thailandia Marc Marquez ha conquistato ieri mattina il suo ottavo titolo Mondiale: nonostante una spaventosa caduta nelle prime libere del Gp della Thailandia, lo spagnolo della Honda è riuscito a beffare ancora una volta Quartararo, aggiudicandosi la gara di Buriram e festeggiando in grande per ...

MotoGP - Mondiale 2019 : mancano quattro gare alla conclusione - Marc Marquez lascerà spazio ai rivali? : Il Mondiale MotoGP 2019 saluta la torrida Thailandia e si prepara per il trittico asiatico che porterà i piloti tra Giappone, Australia e Malesia, prima del “rompete le righe” di Valencia di metà novembre. quattro tappe che non hanno più nulla da dire, dato che Marc Marquez ha già ampiamente (e meritatamente) festeggiato il suo sesto titolo iridato nella classe regina, e l’ottavo in assoluta. Lo spagnolo ha dominato in un lungo ...

VIDEO MotoGP - GP Thailandia 2019 : Marc Marquez “va in buca” nei festeggiamenti per l’ottavo titolo mondiale : Marc Marquez si è imposto nel Gran Premio di Thailandia 2019 ed ha così potuto festeggiare la certezza matematica del suo ottavo titolo iridato in carriera con quattro gare d’anticipo rispetto alla fine della stagione. Lo spagnolo della Honda, dopo aver battuto per la seconda volta Fabio Quartararo in un duello per la vittoria all’ultimo giro, ha liberato tutta la sua gioia festeggiando insieme al suo fan club e ai suoi tifosi ...

MotoGP - Marquez in Thailandia vince gara e mondiale : Lo spagnolo della Honda è iridato: batte Quartararo in volata e Viñales. 4° Dovizioso, 6° Morbidelli, 8° Rossi

MotoGP - Rins mette in guardia Dovizioso : “la mia intenzione è quella di finire secondo nel Mondiale” : Il pilota spagnolo ha rivelato di voler chiudere al secondo posto nella classifica mondiale, attaccando Dovizioso nelle gare che mancano da qui alla fine dell’anno Alex Rins ha un obiettivo ben preciso per questo Mondiale 2019, ovvero quello di chiudere al secondo posto della classifica piloti, scavalcando Andrea Dovizioso. Alessandro La Rocca/LaPresse Un compito non semplice, visto che mancano cinque gare alla conclusione e i punti ...