Migranti | nuovi sbarchi sulle coste del Salento | intercettata barca a vela con 50 persone

Migranti - Lapo : “Non mi piace Salvini e non mi piace la parola Migranti - preferisco ‘nuovi italiani'”. Il leader della Lega ironizza : “Dichiarazioni stupefacenti” : “Non mi piace Salvini e non mi piace la parola migranti, mi sembra denigratoria e non rispettosa. Mi piace la parola nuovi italiani. Non mi piace il comportamento di Salvini sul tema dei migranti perché lo reputo dissolutivo e non costruttivo. Poi ognuno è libero di avere le proprie opinioni” “: parole di Lapo Elkann, a Palermo per la firma di un protocollo per la Fondazione Laps e la Croce Rossa siciliana. “Sono a favore ...

Lapo Elkann come Carola Rackete : "Non chiamiamoli Migranti ma nuovi italiani" : Parla Lapo Elkann, sembra Carola Rackete o uno degli onorevoli Pd saliti a bordo della Sea Watch. "La Sicilia è la terra di accoglienza più importante che c'è nel Paese dei nuovi italiani. La bontà d'animo e la generosità dei siciliani è molto forte per tanti motivi"

Migranti - pro Lgbt e anti-sovranismo : ecco i nuovi cardinali del Papa : Giuseppe Aloisi Dieci nuovi cardinali elettori creati da Papa Francesco. Il Conclave adesso è a trazione progressista. Bergoglio ha la maggioranza assoluta Papa Francesco ha creato tredici nuovi cardinali attraverso il concistoro di ieri, ma solo dieci potranno votare al prossimo Conclave per via dei raggiunti limiti di età degli altri. Abbiamo già annotato come Jorge Mario Bergoglio, tramite queste nomine, possa vantare adesso la ...

Il ministro Lamorgese ha fornito i nuovi dati sui rimpatri dei Migranti dall'Italia : "Al 22 settembre, i rimpatri effettuati dal nostro Paese sono stati 5.244, di cui 5.044 forzati e 200 volontari assistiti". Lo ha reso noto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, riferendo alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Politiche europee in vista del Consiglio Ue Giustizia e Affari Interni in programma il 7 e 8 ottobre. "Nel 2017 - ha ricordato il ministro - i rimpatri forzati erano stati 6.514 e quelli volontari ...

Nuovi sbarchi a Lampedusa - giunti 53 Migranti : A Lampedusa, nella notte, sono giunti 53 migranti tunisini in tre diversi sbarchi. Tutti sono stati accompagnati all'hotspot di contrada Imbriacola

Migranti : nuovi sbarchi a Lampedusa - arrivati 53 tunisini : Palermo, 2 ott. (AdnKronos) - Tre nuovi sbarchi, la notte scorsa, sull'isola di Lampedusa, dove sono arrivati complessivamente 53 tunisini. Sono stati tutti trasferiti all'hotspot. Al centro d'accoglienza ci sono oltre 300 ospiti su una capienza di massimo 95 persone.

Migranti : due nuovi sbarchi a Lampedusa - arrivati 31 tunisini : Palermo, 30 set. (AdnKronos) - Due nuovi sbarchi autonomi a Lampedusa. Due barchini, con a bordo 15 e 16 Migranti, tutti di nazionalità tunisina, sono arrivati in porto. Salgono così a undici gli sbarchi sull'isola da sabato sera con oltre 200 arrivi.

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi. Migranti : 80 nuovi arrivi a Lampedusa - 29 settembre - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Nelle ULTIME ore sono giunti altri 80 Migranti sull'isola di Lampedusa, tramite barchini, 29 settembre 2019,

Troppi e troppo costosi - ecco perché la Francia non aprirà a nuovi Migranti : Nello stesso momento in cui il suo ministro dell’Interno, Christophe Castaner, firmava il Memorandum di Malta sulla gestione dei flussi migratori (difficile chiamarlo accordo almeno fino a quando non si sarà pronunciato, l’8 ottobre, il consesso europeo), Macron ha deciso di lanciare un Grand Débat su un tema forse tra i più esplosivi dopo la riforma delle pensioni e di farlo nella sede politica più alta, ...

Nuovi sbarchi anche nel crotonese - sul fronte Migranti è un assedio : Mauro Indelicato Sono 58 i migranti sbarcati questa notte in provincia di Crotone, aumentano i flussi migratori anche lungo la rotta turca. Questo mese di settembre si conferma il più nero degli ultimi due anni Non solo Lampedusa, ma anche il crotonese adesso assiste alla repentina impennata del numero degli sbarchi lungo le proprie coste. Soltanto nella scorsa notte, sono in 58 a sbarcare con il consueto metodo già verificato in ...

Nuovi sbarchi a Lampedusa - nella notte 108 i Migranti approdati : Mauro Indelicato Non si ferma l'ondata di sbarchi di migranti a Lampedusa: 92 erano a bordo di un peschereccio, in 16 invece approdano su un barchino senza essere fermati. Centro d'accoglienza al collasso, mentre i tunisini protestano contro i rimpatri Non si placano gli sbarchi a Lampedusa: soltanto nella notte appena trascorsa, 108 migranti sono approdati sull’isola, a seguito di due differenti arrivi registrati dalle forze ...

