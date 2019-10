LIVE Berrettini-Edmund | ATP Vienna 2019 in DIRETTA | 2-5 | break del britannico nel quarto

LIVE Berrettini-Edmund - ATP Vienna 2019 in DIRETTA : 1-4 - break del britannico nel quarto gioco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-4 Edmund, lunga la risposta di dritto del britannico che va ora al servizio 40-15 Buona prima di Berrettini 30-15 Gravissimo errore di Edmund che aggredisce Berrettini con la risposta di dritto, poi arriva orrendamente sulla volée, che sbaglia 15-15 Cerca vanamente la palla corta Berrettini, che gli resta, appunto, troppo corta 15-0 Ace numero quattro di Berrettini 1-4 Conferma il break ...

LIVE Berrettini-Edmund - ATP Vienna 2019 in DIRETTA : si comincia nella capitale austriaca - esordio per il romano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Buona difesa di Edmund, cerca l’accelerazione di dritto Berrettini, ma finisce in rete 15-15 Rovescio in rete di Berrettini 15-0 Bella manovra da fondo di Berrettini che chiude con il dritto a uscire verso l’incrocio delle righe 0-1 Rovescio in rete di Berrettini, primo game tenuto facilmente da Edmund 40-0 Edmund serve sul corpo di Berrettini, che non riesce a togliersi la ...

LIVE Berrettini-Edmund - ATP Vienna 2019 in DIRETTA : prosegue la caccia del romano alle Finals : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il ranking ATP di questa settimana – Le prospettive di Berrettini Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno dell’ATP 500 di Vienna in cui Matteo Berrettini sfida il britannico Kyle Edmund. Per i due giocatori si tratta del terzo confronto in carriera: i precedenti due sono stati vinti da Edmund, con il primo riguardante un Berrettini ...

LIVE Sinner-Monfils - Atp Anversa 2019 in DIRETTA : esame di maturità per l’azzurro - anche Berrettini e Fognini osservano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sinner-Monfils Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Jannik Sinner e Gael Monfils, match valido per gli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Anversa: oggi, non prima delle ore 16.30 italiane, scatterà la sfida che opporrà la wild card italiana al numero uno del tabellone. Spettatori interessati della sfida saranno altri due azzurri, in corsa come ...

LIVE Berrettini-Zverev 3-6 - 4-5 - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : il tedesco serve per la vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-6 Sfrutta la prima palla match Zverev con un ace, il tedesco si impone sul romano in due set (6-3, 6-4). 40-15 Berrettini non riesce più a giocare sulla battuta del tedesco, due match point. 30-15 Ancora servizio di Zverev che porta al punto. 15-15 Prima vincente del tedesco. 0-15 Ottima giocata di Berrettini che si apre il campo e costringe Zverev all’errore. 4-5 Palla corta di ...

LIVE Berrettini-Zverev 3-6 - 4-3 - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : l’azzurro si è liberato della pressione iniziale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Grandissimo back dell’azzurro che sta giocando benissimo ora! 40-15 Prima e dritta vincente di Berrettini! 30-15 Stavolta il dritto del tedesco è lungo. 15-15 Trova una grande profondità Zverev che poi chiude il punto con il dritto. 15-0 Prima forte, dritto e schiaffo al volo, esegue Berrettini! 3-3 Ancora un ace! Zverev scaccia via tutte le perplessità del game di battuta ...

LIVE Berrettini-Zverev 3-6 - 2-1 - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : nessun break sinora nel secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Lungo il rovescio di Zverev, buona occasione per l’azzurro. 15-15 Prima e dritto vincente del tedesco. 0-15 Il nastro concede a Berrettini un comodo passante. 2-1 Rovescio di Zverev lungo, altro game senza storia. 40-0 Prima vincente di Berrettini. 30-0 Clamorosa difesa di Zverev su due dritti di Berrettini, poi sulla palla corta non può nulla. 15-0 Prima vincente ...

LIVE Berrettini-Zverev 3-6 - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : il tedesco si aggiudica il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Punto diretto dalla battuta per Berrettini che aveva bisogno di portare a casa un game a zero. 40-0 Altro errore del tedesco. 30-0 Si prende un rischio scendendo a rete Berrettini, per fortuna il passante di dritto di Zverev è troppo basso. 15-0 Dritto di Zverev in corridoio. INIZIATO IL SECONDO SET. 3-6 Zverev chiude un primo set perfetto con lo smash, Berrettini piuttosto in ...

LIVE Berrettini-Zverev 2-5 - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : l’azzurro serve per prolungare il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Si era difeso alla grande Berrettini ma poi il rovescio ad entrare termina out. 3-5 Altra palla corta di grande fattura giocata dall’italiano, Zverev serve per il primo set. 40-15 L’azzurro si apre bene il campo e finalmente entra con il dritto! 30-15 Servizio imprendibile di Berrettini, ci vuole una reazione importante. 15-15 Dritto ad incrociare di Berrettini troppo ...

LIVE Berrettini-Zverev 1-4 - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : break in favore del tedesco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-4 Prima vincente di Zverev a consolidare il break guadagnato in precedenza. 40-15 Discesa a rete coraggiosa di Berrettini ma la volèe è di un pelo larga. 30-15 Prova a reagire l’italiano sfruttando un errore del tedesco. 30-0 Berrettini non riesce nuovamente a rispondere sul servizio dell’avversario. 15-0 Prima vincente di Zverev. 1-3 Scappa via il dritto al romano e break in ...

LIVE Berrettini-Zverev 1-2 - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : avvio di partita senza break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Zverev tiene la battuta a zero con un dritto ad incrociare imprendibile. 40-0 Ancora il nastro a parlare tedesco, la fortuna non sta girando. 30-0 Altra prima ingiocabile di Zverev. 15-0 Ace anche per il tedesco. 1-1 Berrettini chiude il game con il primo ace della partita! A-40 Zverev si apre bene il campo con la risposta ma spreca tutto sbagliando il dritto. 40-40 Il nastro preso da ...

LIVE Berrettini-Zverev 0-0 - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : comincia la partita! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:55 Mancano all’incirca cinque minuti all’inizio del match, sale la tensione sugli spalti. 13:50 Berrettini sta vivendo un periodo magico, nessuno avrebbe mai immaginato la possibilità di anche solo lottare per entrare tra i migliori otto al mondo in così breve tempo 13:45 La nuova generazione sta crescendo alla grande: i quattro semifinalisti del Masters 1000 di Shanghai sono ...

LIVE Berrettini-Zverev - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : il romano si gioca l’accesso alla Finale - pensando a Londra! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:30 Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Berrettini-Zverev, seconda semiFinale dell’ATP Masters 1000 di Shanghai 2019. Cronaca di Berrettini-Thiem – Orario d’inizio, programma tv e streaming di Berrettini-Zverev – Classifica ATP Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Berrettini-Zverev, seconda semiFinale dell’ATP Masters 1000 di Shanghai 2019. ...

Tennis - Matteo Berrettini in vista della semifinale di Shanghai : “Sono contento del mio LIVEllo di gioco - voglio fare una grande partita” : Matteo Berrettini continua la sua marcia trionfale a Shanghai (Cina), sede del Masters 1000 di Tennis. L’azzurro ha ottenuto il pass per le semifinali sconfiggendo un rivale (n.5 del mondo) come l’austriaco Dominic Thiem, che nella scorsa settimana si era aggiudicato il torneo a Pechino, mettendo in mostra un gioco aggressivo e convincente. Tuttavia, ad aver impressionato tutti è la costanza messa in mostra dal romano. Pochi cali da ...