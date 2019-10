Morgan-d’Urso | scontro totale | Barbara affonda l’artista dopo il forfait

Morgan dà forfait a Barbara d’Urso : perché non si è presentato a Live : Live Non è la d’Urso: perché Morgan non è andato stasera da Barbara Barbara d’Urso ha iniziato la diretta di questa sera annunciando che il cantante Morgan, che avrebbe dovuto essere in studio a parlare dello sfratto subito e delle sue passate relazioni, ha scelto di non presentarsi a Live Non è la d’Urso. Il motivo? Il cantante ha dichiarato che lui avrebbe preso parte alla trasmissione soltanto a determinate condizioni che, ...

Morgan : “Non vado dalla d’Urso” - svelato retroscena economico dello show : Live – Non è la d’Urso, la polemica di Morgan prima della puntata: il cantautore è un fiume in piena A parlare è stato Morgan che con un post lunghissimo su Facebook ha spiegato chiaramente perché non parteciperà come ospite a Live – Non è la d’Urso nonostante la sua presenza sia stata data per […] L'articolo Morgan: “Non vado dalla d’Urso”, svelato retroscena economico dello show proviene da ...

A Non è la D’Urso Morgan si scontra con Riccardo Signoretti : Il cantante Morgan a “Live non è la D’Urso” più di che aprlare dello sfratto sembra solo voler infangare la sua ex compagna Asia Argento lanciandole accuse pesantissime: «Asia Argento mi ha iniziato alla tossicodipendenza». Poi lo scontro con Signoretti. Nonostante la pace fatta con Jessica Mazzoli, riabbracciando così la figlioletta Lara, Morgan non riesce a tacere su Asia Argento, “causa principale” del suo sfratto. A Live non è la D’Urso ...