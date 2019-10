Mezz' ora in più | Bruno Vespa | Salvini e Renzi devono vedersela con Conte Cos' è

Allerta arancione da Mezzanotte su Genova e Savona. Samp-Roma : ora è confermata : I vigili del Fuoco sono intervenuti durante la notte e all'alba in diverse località della provincia di Genova, finita da ieri pomeriggio sotto la morsa del maltempo

Allerta Meteo Liguria - ancora criticità : da Mezzanotte allerta arancione : “Dagli aggiornamenti pomeridiani gli scenari sono confermati, ci aspettiamo precipitazioni che saranno anche intense, continue, con fenomeni temporaleschi tra il pomeriggio e la sera di domenica. Lo scenario è di grande attenzione, il monitoraggio è h24: domani mattina saranno rifatte le valutazioni di tutte le corse modellistiche“. Lo spiegano da Arpal all’Adnkronos parlando della situazione Meteo delle prossime ore sulla ...

Otto e Mezzo - lite Travaglio-Aprile sui diritti degli arrestati. Gaia Tortora ringrazia la giornalista (Video) : Nel giorno in cui tutti i riflettori erano rivolti al match tra i due Mattei, un altro scontro è andato in scena stavolta negli studi di Otto e mezzo. Protagonisti Marco Travaglio e Marianna Aprile che hanno duellato a proposito del carcere agli evasori fiscali.A dire il vero la lite si è scatenata quando la giornalista di Oggi ha contestato l’esibizione delle manette in tv e sui giornali definendola “una cosa indecente”, spiegando i motivi ...

Torino - sciopero Mezzi Gtt oggi 14 ottobre/ Orari - stop 4 ore bus e tram : metro ok : sciopero mezzi Gtt Torino, oggi 14 ottobre: info e novità, fermi bus e tram per 4 ore. Regolari metro e treni: i motivi dell'agitazione

Otto e Mezzo - Gianrico Carofiglio non basta : ora c'è anche il fratello. Ma Lilli Gruber cola a picco : Tra i più accaniti, virulenti, sprezzanti e accaniti detrattori di Matteo Salvini c'è Gianrico Carofiglio, scrittore ed ex magistrato nonché senatore Pd. E proprio Carofiglio spesso e volentieri impazza nella trasmissione più anti-salviniana che ci sia: Otto e Mezzo di Lilli Gruber, il salottino in

Lucia Annunziata si commuove a Mezz'ora in più per il dramma dei curdi : "Scusate - non ce la faccio" : Qualcosa che semplicemente non si era mai visto: Lucia Annunziata che si commuove in diretta tv. È accaduto durante Mezz'ora in più, il programma che conduce su Rai 3 la domenica pomeriggio. Mai visto, appunto. Sempre seria, dura, quasi inscalfibile. Ma di fronte al dramma dei curdi anche lei si è c

Matteo Salvini a Mezz'ora in più : "Giuseppe Conte spieghi se ha usato i Servizi segreti per fini politici" : Matteo Salvini attacca il premier in diretta sul caso degli 007: "Giuseppe Conte deve spiegare al Copasir se ha utilizzato i Servizi segreti a scopi politici, se in passato ha fatto cose poco chiare", dice a Lucia Annunziata durante l'ultima puntata di Mezz'ora in più, su Rai 3. "Per me è meglio dia

Terremoto - sciame sismico sul Vesuvio : ieri 15 scosse in un’ora e Mezza [MAPPE e DETTAGLI] : Torna a far parlare di sé il Vesuvio che ieri sera è stato interessato da uno sciame sismico che, seppur di lieve entità, ha causato preoccupazione tra la popolazione per via dell’elevato numero di micrisismi ravvicinati. Nella serata di ieri infatti sono state registrate ben 15 scosse di Terremoto nel giro di un’ora e mezza. Le scossa, tutte di lieve entità, si sono verificate tra le 19.14 e le 20.27. La magnitudo è stata compresa ...

Otto e Mezzo - Marco Travaglio a Lilli Gruber : "Il pizzo pagato dalla Merkel alla Turchia. Cosa si rischia ora" : "L'Italia rischia meno di Germania e Paesi di Visegrad", dice Marco Travaglio, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, rispetto alla minaccia del presidente turco Erdogan di far invadere l'Europa dai migranti in caso di ostilità alla sua operazione bellica in Siria: "Angela Merkel aveva costr

Siria - il vero obiettivo dell'invasione turca : creare un "protettorato ottomano". Da Trump una Mezza retromarcia : Ormai è solo questione di ore. Il ministero della Difesa turco ha annunciato di aver terminato i preparativi per la sua offensiva nel nord della Siria contro le milizie curdo-Siriane Pyg/Ypg e ha avvertito che Ankara “non tollererà mai la creazione di un corridoio del terrorismo lungo il confine”. obiettivo della Turchia è scongiurare la nascita di un’entità nazionale curda al confine. “La ...

Mezz'ora in più - Matteo Renzi rivela a Lucia Annunziata il motivo dell'addio al Pd : "Bisogna riconoscere a Orlando l'onestà intellettuale di dire la vera motivazione della scissione. Gli ultimatum non vanno lanciati, io detto soltanto che non bisogna aumentare le tasse. Lui mette sullo stesso piano il Papeete e la Leopolda, Orlando di fatto spiega che per lui e per tanti del Pd Pap

Matteo Renzi a Mezz'ora in più : "Una farsa le accuse contro Obama e me" : “Chi sostiene che in questa vicenda, nel 2016, ci sia un ruolo del presidente Obama è evidente che sia una farsa. Non a caso ho agito in sede civile contro il signor Papadopoulos che ha detto che ho avuto un ruolo in questo caso”. Lo ha detto Matteo Renzi nel corso di Mezz’ora in più, su Raitre, in merito uno dei teste chiave del Russiagate, Georg Papadopoulos, secondo cui Renzi sarebbe stato pilotato da Barack ...

Atletica - Mondiali 2019 : le pagelle degli azzurri. Tamberi fa quello che può. La Mezz’ora magica delle staffette veloci : La mezz’ora che ha riscritto la storia delle staffette veloci italiane non scatena gli entusiasmi come dovrebbe perchè alle ragazze va benissimo grazie alla squalifica del Brasile con una finale insperata, mentre ai ragazzi va molto meno bene perchè incappano in una delle gara dalla velocità media più alta e si devono accontentare del decimo posto che significa niente finale. Tamberi si ferma all’ottavo posto: la preparazione ...

Dudelange-Qarabag interrotta - si ferma alla Mezz’ora la gara di Europa League : il motivo è un drone [FOTO] : Nella serata di Europa League accade l’incredibile. In Lussemburgo si stava giocando la gara tra i padroni di casa del Dudelange e gli azeri del Qarabag. Al 30′, con gli ospiti in vantaggio per 2-0, la partita è stata sospesa. Il motivo? Un drone con un drappo dell’Armenia sorvolava il campo e le teste dei giocatori, al che l’arbitro ha deciso di interrompere una prima volta il match. I tifosi del Qarabag, ...