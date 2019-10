Eugenia Munari Quartet in concerto questa sera all’Alexanderplatz

Fonte : romadailynews

(Di domenica 20 ottobre 2019) Il 20 ottobre la cantanteinterpreterà i brani dei più grandi del jazz alla scoperta degli standard del genere in uno dei locali più esclusivi e ambiti nella Capitale per gli artisti del genere, l’Alexanderplatz. Tra classici e omaggi agli indimenticabili del jazz, l’evento sarà l’occasione per proporre al pubblico le forti suggestioni di Cole Porter, George Gershwin, James Taylor, Guy Wood – tradotti in chiave moderna – della musica carioca di Ivan Lins, Jobim, João Bosco, per poi spaziare in quella francese (Michel Legrand, Gilbert Bécaud, tra gli altri). La calda voce e lo stile raffinato direndono l’appuntamento live un imperdibile evento di punta del weekend romano; l’artista sarà accompagnata da Ettore Gentile al piano, Francesco Puglisi al basso e Francesco de Rubeis alla batteria. Figlia e nipote dei batteristi di fama ...

