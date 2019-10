Bambino di sette anni dormiva in una bara piena di insetti costretto dai genitori | i

Fonte : baritalianews

(Di domenica 20 ottobre 2019) Una scoperta è stata fatta dai vicini di una casa dove accadeva una cosa terribile. Idi undi, lo costringevano a dormire in unadie legato con del nastro adesivo. I vicini hanno capito che in quella casa accadeva qualcosa di terribile perchè le urla delnon erano grida normali ma di terrore. La madre di 26dele il patrigno di 31erano soliti mettere ilin unache tenevano conservata nella cantina sporca e abbandonata e legarlo per tutta la notte con del nastro adesivo. I vicini che non si capacitavano di quelle urla disumane delhanno chiamato le forze dell’ordine che, dopo aver scoperto cosa accadeva in quella casa hanno arrestato i due per maltrattamenti e li hanno condotti nella prigione della contea di Lackawanna. Questa vicenda, che si è svolta in Pennsylvania, è ...

