Traffico Roma del 19-10-2019 ore 14 | 30

Fonte : romadailynews

(Di sabato 19 ottobre 2019)INTENSO E RALLENTATO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA GLI SVINCOLI DI VIA APPIA E VIA TUSCOLANA. SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE DA VIA DEI PRATI FISCALI ALL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA AURELIA ANTICA IN PROSSIMITA’ DI VIA DI BRAVETTA. INCIDENTE ANCHE SU VIA AURELIA CON RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI VIA DAVIDE SUPINO. MANIFESTAZIONE FINO ALLE 19 IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI. E’ PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI NUMEROSE PERSONE. DALLE ORE 16 VERRA’ CHIUSA LA FERMATA DI SAN GIOVANNI DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA. DEVIATE DIVERSE LINEE BUS. SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA CHIUSA PER LAVORI LA STAZIONE DI BALDO DEGLI UBALDI DOVE I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI. STAZIONI ALTERNATIVE VALLE AURELIA O CORNELIA. POTENZIATA LA LINEA BUS 490. ALL’AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA LA FESTA DEL ...

