Paura del Buio | APEX si veste da Halloween!

Fonte : hynerd

(Di sabato 19 ottobre 2019) Il 15 Ottobre è inziato il nuovo evento diLegends:del, per celebrare la terrificante festa di Halloween. Respawn ha messo in piedi un evento collezione che offre 24 oggetti esclusivi disponibili per l’acquisto e una nuova modalità in solo. Sarà riuscita la software house ad organizzare un evento come si deve? Le leggende disi vestono da Halloween I 24 oggetti disponibili per l’acquisto sono ovviamente ispirati alla festa in maschera e comprendono Skin, gadget, …

GiovanniToti : TOGLIERE IL VOTO AGLI ANZIANI? IL MOVIMENTO CINQUE STELLE ORMAI È UN CIRCO! Ha paura di perdere in #Liguria? ?? Sch… - matteosalvinimi : “Proviamo a trasformare l’accordo Pd-M5S in una vera alleanza e costruire un nuovo centrosinistra. Altrimenti torna… - matteosalvinimi : Gli incontri blindati e lontani dalle piazze per timore del giudizio del Popolo li lascio agli altri, io mi tengo s… -