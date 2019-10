Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 ottobre 2019) Lunga fila all’esternoper riuscire a partecipare allacloukermesse, che sancirà la nascita del nuovo partito Italia Viva. A centinaia sono già entrati nella ex stazione di Firenze, dove stamani si svolgono 53 tavoli tematici coordinati in gran parte da parlamentari o ex parlamentari, come d’abitudine alla. “Un abbraccio a chi diceva quest’anno lasarà un flop. E due abbracci a chi invitava a restare a casa”, è il commento di Matteo Renzi. Il programma prevede in mattinata la presentazione del Family Act da parteministraFamiglia e Pari opportunità, Elena Bonetti. Alle 17.30 la presentazione del simbolo di Iv scelto con un voto online e il battesimo del partito di Renzi. L'articolo10,per la: lein coda già dal mattino proviene da ...

Cascavel47 : Leopolda 10, lunghe file per la seconda giornata della convention renziana: le persone in coda già dal mattino… - qn_lanazione : #Firenze. Lunghe code alla #Leopolda fin dalle 6 del mattino per la convention ideata da #Renzi -