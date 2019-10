Incendi | solo il 18% delle scuole in provincia di Catania è in regola

Amazzonia - non solo Incendi : scoperti alberi giganteschi di 80 metri. Scienziati increduli : Un team di ricerca internazionale composto da Scienziati brasiliani e britannici ha scoperto alberi enormi nel cuore della Foresta Amazzonica. Alcuni superano gli 80 metri: sono alti più del doppio delle piante record precedentemente note in Amazzonia. Li hanno individuati grazie a scansioni laser lungo il fiume Jari.Continua a leggere

Incendi AMAZZONIA/ 'La realtà è un'altra - ma cerchiamo solo le emozioni e il Cattivo' : Tutti i dati dietro la notizia degli INCENDI in AMAZZONIA: in realtà succede ogni anno e anche in modo più devastante di oggi

Incendi - non solo Amazzonia : a rischio in Africa la seconda foresta pluviale del pianeta : Dopo la Siberia e l’Amazzonia, anche la foresta pluviale del bacino del Congo, la seconda più grande al mondo, rischia di essere colpita da Incendi indomabili, come già accaduto nel 2016. In meno di una settimana – dal 21 agosto – sono stati documentati oltre 6.902 Incendi in Angola e 3.395 Incendi nella vicina Repubblica Democratica del Congo, principalmente in aree coperte dalla savana, un bioma che si trova in molte zone di ...