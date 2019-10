Clima | Climathon a Courmayeur | già 50 iscritti

Climathon : Fondazione Cariplo cerca idee per la mobilità sostenibile. In palio 20 mila euro per trasformarle in realtà : Il 25 ottobre, in contemporanea mondiale, si svolgerà a milano la quinta edizione di Climathon, l’hackathon sul cambiamento climatico. Fondazione Cariplo con Climathon milano cerca idee e progetti che riducano le distanze tra il centro e le periferie, favoriscano l’incolumità di pedoni e ciclisti, contribuiscano migliorare la qualità dell’aria. Il Climathon è solo una delle tante iniziative all’interno del progetto “F2C – Fondazione ...