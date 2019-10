Raccolta rifiuti | Vittoria ad una svolta

Palermo : intesa Rap-Amat - biglietti premio per chi usa Centri comunali Raccolta rifiuti : Palermo, 17 ott. (Adnkronos) - biglietti per bus e tram per i palermitani 'virtuosi' che fanno la raccolta differenziata usufruendo dei Centri comunali di raccolta. Amat e Rap vanno a braccetto nell'incentivare la raccolta differenziata e anche la mobilità sostenibile. L'intesa è stata sottoscritta

Palermo : intesa Rap-Amat - biglietti premio per chi usa Centri comunali Raccolta rifiuti (2) : (Adnkronos) - "Partecipando al progetto di tutela ambientale a 360 gradi – aggiunge il Presidente dell’Amat Michele Cimino – si potrà usufruire di un biglietto gratuito Amat valido per l’intera giornata, del valore di 3.50 euro". Allo studio anche altri sistemi incentivanti, tra cui la consegna grat

Polonia - cento balle di rifiuti di plastica abbandonate in area industriale : una parte proviene dalla Raccolta differenziata italiana : Dopo la denuncia dello scorso settembre di un sito illegale di stoccaggio di rifiuti di plastica in Turchia, una nuova indagine dell’Unità investigativa di Greenpeace Italia ha accertato l’abbandono di un centinaio di balle, almeno in parte provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani italiani, in un’area industriale di Gliwice, in Polonia. Nelle balle di rifiuti plastici si vedono, infatti, etichette di noti prodotti ...

Rifiuti : Regione Sicilia proroga bando per centri comunali Raccolta (2) : (AdnKronos) - E' invece scaduto il 7 ottobre il bando per le agevolazioni ai Comuni che promuovono il compostaggio di prossimità dei Rifiuti organici. A disposizione ci sono 16 milioni per l’acquisto di compostiere e attività di informazione. Dopo aver presentato la domanda di partecipazione, i Comu

Rifiuti : Regione Sicilia proroga bando per centri comunali Raccolta : Palermo, 12 ott. (AdnKronos) - Il Dipartimento Acque e Rifiuti della Regione Sicilia, su input del presidente Musumeci, ha prorogato al 30 ottobre la scadenza del bando per realizzare o ampliare i centri comunali di raccolta dei Rifiuti. Il termine ultimo era fissato per il 15 ottobre. Il provvedime

Malara : ‘Raccolta rifiuti intelligente’ in X Municipio non partirà - mancano fondi e operatori : Roma – “L’Amministrazione locale si era lasciata andare in dichiarazioni di aperto sostegno ed entusiasmo riguardo la partenza della ‘raccolta rifiuti intelligente’ nel territorio del X Municipio, che avrebbe dovuto funzionare come strategia per combattere il grave degrado legato ai nostri cassonetti locali sempre strapieni di spazzatura”. “Un’idea altamente tecnologica e soprattutto già in fase avanzata in altri Municipi di ...

Rifiuti Roma - stipendio tagliato del 30% ai lavoratori della Multiservizi dopo servizio delle Iene su presunta frode nella Raccolta : Tutti gli oltre 3.000 lavoratori della Roma Multiservizi il 15 ottobre riceveranno lo stipendio decurtato del 30 per cento. È l’effetto, secondo una comunicazione dell’ufficio risorse umane della stessa società partecipata capitolina, del servizio della trasmissione tv Le Iene, secondo cui diversi operatori addetti alla raccolta dei Rifiuti presso le utenze commerciali eludono il servizio, segnando il passaggio ma non recuperando quanto lasciato ...

ROMA - FURBETTI DELLA Raccolta RIFIUTI/ Video Le Iene : Raponi indagato - 'Raggi sapeva' : La Procura di ROMA indaga sui FURBETTI DELLA RACCOLTA RIFIUTI dopo il servizio de Le Iene: Maurizio Raponi e le accuse di frode, Raggi al corrente?

Roma - furbetti della Raccolta dei rifiuti/ Video Le Iene : Procura apre inchiesta : La Procura di Roma indaga sui furbetti della raccolta rifiuti dopo il servizio de Le Iene con Filippo Roma: 'sospetta fattispecie fraudolenta'.

Rifiuti Roma - le Iene : “Frode nella Raccolta”. Esposto della Raggi - la procura indaga : La sindaca Virginia Raggi ha presentato un Esposto in procura a Roma su una presunta truffa per la mancata raccolta Rifiuti di alcune attività commerciali, come bar e ristoranti. L’Esposto del Campidoglio arriva dopo la segnalazione della trasmissione televisiva Le Iene: secondo quanto denunciato dai giornalisti di Mediaset, alcuni operatori della società Roma Multiservizi, società appaltatrice di Ama, fingono solo di ritirare i Rifiuti ...

Campidoglio : esposto a Procura dopo servizio ‘Iene’ su presunta truffa Raccolta rifiuti : Roma – La sindaca Virginia Raggi ha dato mandato agli uffici di Roma Capitale di presentare un esposto presso la Procura della Repubblica in relazione ad una presunta truffa verificatasi nella raccolta dei rifiuti delle cosiddette “utenze non domestiche” come bar, ristoranti ed attività commerciali. In allegato all’esposto una relazione stilata dal Nucleo Ambiente Decoro (NAD) della Polizia Locale di Roma Capitale, che sta monitorando la ...

Ama : pulizia - Raccolta rifiuti e sanificazione in aree esterne istituti scolastici : Roma – “Operazioni a ciclo continuo di pulizia, raccolta dei rifiuti e sanificazione in particolare nelle aree ‘sensibili’. Ama, d’intesa e in coordinamento con Roma Capitale, sta mettendo in campo il massimo sforzo per assicurare il decoro e la regolarita’ dei servizi di igiene urbana in tutti i quadranti cittadini. Il personale dell’azienda sta monitorando costantemente le aree esterne di ospedali, ...

Bordoni : danno per studenti mancata Raccolta rifiuti scuole : Roma – Arrivano le parole di Davide Bordoni di Forza Italia, che evidenzia come non raccogliere rifiuti nelle scuole sia un grosso danno per tutti gli studenti: “Non ci sono i mezzi dell’Ama che sono venuti durante la notte o la mattina presto, quindi troviamo quello che c’e’ anche in tante altre parti della citta’”. Cosi Davide Bordoni coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Assemblea Capitolina ...

Spazzatura a Roma - Raccolta rifiuti porta a porta/ Iene indagano sulla differenziata : Spazzatura a Roma, la raccolta differenziata porta a porta nei negozi del Centro sembra essersi rivelata un flop. L'inchiesta de 'Le Iene Show'.