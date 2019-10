Quota 100 è a rischio? Renzi prepara un emendamento per cancellarla

?Quota 100 - Renzi : «La cancelleremo. Misura ingiusta - quei soldi vadano alle famiglie» : Parla Matteo Renzi. «Sono entrato nella fase 'cerchiamo di non litigare', non voglio rovinarmi l'entusiasmo per la Leopolda» numero 10 che inizia oggi, ha detto Renzi a Radio...

Legge di bilancio - Renzi contro Quota 100 : “Misura ingiusta - vogliamo cancellarla” : “Domattina partiamo con la presentazione del Family Act, con Elena Bonetti. E spiegheremo perché secondo noi quella misura, che investe 20 miliardi in tre anni guardando solo ai pensionandi, è ingiusta: quei soldi dovrebbero andare ai giovani, alle coppie, alle famiglie, agli stipendi e ai servizi. Noi voteremo un emendamento per cancellare Quota 100 e dare quei soldi alle famiglie e agli stipendi: vediamo che cosa faranno gli ...

Pensioni - Renzi : ‘Quota 100 tema complesso - presenteremo emendamento’ : Già in campagna elettorale aveva detto che in caso di vittoria non avrebbe abolito né modificato la riforma Pensioni targata Fornero, come invece promettevano il leader della Lega Matteo Salvini e quello del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio. Stessa posizione che il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, continua ad assumere oggi che fa parte della maggioranza di governo che si appresta a riconfermare con la legge di Bilancio 2020 la prosecuzione ...

Pensioni - Gualtieri : 'Aprire un tavolo per gestire il dopo Quota 100' per evitare scalone : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 18 ottobre 2019 vedono emergere importanti aggiornamenti rispetto alle intenzioni dell'esecutivo per la Quota 100 e la 'flessibilizzazione' delle regole di accesso all'Inps. In particolare, sono emerse nuove dichiarazioni da un'intervista rilasciata dal Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri al Sole 24 Ore, all'interno della quale si è parlato di riforma del settore previdenziale. Tra i temi chiave, non ...

Pensioni ultime notizie : Bellanova su Quota 100 “è inopportuna” : Pensioni ultime notizie: Bellanova su Quota 100 “è inopportuna” Intervistata al Corriere della Sera, il ministro per le Politiche Agricole Teresa Bellanova ha rilasciato dichiarazioni interessanti, anche sulla misura Pensionistica più discussa del momento, ovvero Quota 100, che Italia Viva, ricordiamo, vorrebbe abolire perché sperimentale, transitoria e creatrice di conseguenze importanti sul fronte della spesa pubblica e sul rischio ...

Quota 100 svuota i comuni - vigili spostati in uffici nel Napoletano : uffici decimati e amministrazioni costrette a bandire concorsi o ad affidarsi alla Regione per rimpiazzare i dipendenti che hanno deciso di dire addio con anticipo al posto di lavoro: in tutta...

RIFORMA PENSIONI/ La "visione" che manca a Quota 100 - Quota 92 & co. : Si continua a parlare di RIFORMA delle PENSIONI con diverse proposte. Serve però una visione d'insieme di previdenza e assistenza

Pensioni ultima ora : Quota 100 - Fornero “non è riforma - ma teniamola” : Pensioni ultima ora: Quota 100, Fornero “non è riforma, ma teniamola” Pensioni ultima ora – Quota 100 e riforma Fornero continuano ad alimentare il dibattito pubblico in materia previdenziale. Proprio l’ex ministro del Lavoro Elsa Fornero è tornata a parlare di Pensioni, compiendo alcune riflessioni su quelle che sono state le sue azioni negli anni passati. Pensioni ultima ora, Fornero contro Salvini: le persone sono più sagge ...

Il sondaggio su Quota 100 parla chiaro : cosa vogliono gli italiani (e perfino gli elettori Pd) : Secondo Emg Acqua solo il 12% del campione è favorevole ad un'abolizione tout court della riforma. Le intenzioni di voto...

Pensioni - Fornero : 'Quota 100 non è riforma - in Italia 45 mila tra i cento e i 110 anni' : "Le Pensioni anticipate a quota 100 non sono una riforma, ma una controriforma di piccole proporzioni alla mia riforma di otto anni fa, con finalità elettorali. Con questa misura per tre anni, fino al 2021, si concederanno eccezioni rispetto alla mia legge del 2011". E' Elsa Fornero a esprimersi sullo sturmento di pensione anticipata introdotto quasi un anno fa dal primo Governo Conte e voluto, soprattutto, da Matteo Salvini e da Luigi Di Maio. ...

Manovra : Italia Viva - ‘in Parlamento spazi per correzioni e riflessione su Quota 100’ : Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “Fatta la Manovra il Parlamento dovrà avere spazi per correggerla. è necessaria un’ulteriore riflessione su quota 100, perché c’è il rischio che le nuove generazioni la ribattezzino ‘future tax’, un vero e proprio balzello che pagheranno i giovani. Dobbiamo invertire la tendenza: basta consumare tutto oggi e non lasciare nulla per il futuro”. Lo dichiara Camillo ...

Pensioni Quota 100 : salta la rimodulazione delle finestre d'uscita : "Quota 100 rimane. La manovra non è un campo dove piazzare la bandierina del proprio partito", solo le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che lasciano pensare ad una conferma della misura voluta dalla Lega fino al termine della sperimentazione prevista per il 2021. Tra le ipotesi presenti sul tavolo dell'esecutivo giallo-rosso anche quella riguardante la rimodulazione delle finestre d'uscita, che avrebbe aumentato ulteriormente ...