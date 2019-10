Quello che c’è da sapere sulla prima passeggiata spaziale tutta al femminile di oggi

“Li denuncerò tutti!” Quello che sta capitando a Silvia Maturani dopo Temptation Island è criminale. La situazione : Silvia Tirado, anche se all’anagrafe è Silvia Maturani è stata vittima di insulti dopo la sua partecipazione a Temptation Island Vip. Lo ha denunciato lei stessa su Instagram Stories, dichiarando che provvederà ad azioni legali contro coloro che le hanno rivolto i commenti più inqualificabili. In sua difesa, è intervenuto il fidanzato Gabriele Pippo. È lui a difenderla, giustamente: “L’insulto che preferite dirmi è scimmia, come insulto ...

Manovra - decreto fiscale : tutto Quello che c’è da sapere : Dossier in due puntate dedicato al decreto fiscale collegato alla Manovra 2020, approvato salvo intese lunedì 14. Un doppio appuntamento con quattro pagine dedicate all’interno del Sole 24 Ore sia venerdì 18 sia sabato 19 ottobre

Cast e personaggi di Law & Order True Crime da oggi su Top Crime : tutto Quello che c’è da sapere sul nuovo spin-off : spin-off ne abbiamo? Sicuramente sì ma i fan dell'universo di Law & Order saranno lieti di sapere che da oggi, 17 ottobre, Cast e personaggi di Law & Order True Crime debutteranno su Top Crime con la prima stagione. Come ogni serie antologica che si rispetti anche questa si porta dietro un sottotitolo che esplicita subito quale sarà l'argomento o, meglio, la storia che si evolverà in questa prima stagione ovvero quella dei fratelli ...

Prenota una lampada e va con il figlio piccolo - Quello che accade è sconvolgente : Una giovane mamma aveva Prenotato una lampada che sarebbe durata dodici minuti. Poiché non sapeva a chi la sciare il suo piccolo bambino è andata con lui nel centro estetico, però, ha pensato di lasciarlo in macchina, sotto il sole piuttosto che portarlo con se. Ha pensato, infatti, che la lampada sarebbe durata poco e che non sarebbe potuto accadere nulla al suo bambino in dodici minuti, invece, portandolo con se non avrebbe avuto ...

Perde la sua bambina e Quello che fa il suo datore di lavoro è vergognoso : Una donna, Cecilia Ingraham , aveva perso la figlia per una terribile e fulminante malattia: la leucemia. La donna, nonostante il cuore spezzato, aveva deciso di tornare al lavoro nella speranza di trovare un po’ di sollievo. Ma anche questa idea non le aveva dato i risultati sperati perché la donna, invece che lavorare, piangeva tutto il tempo e aveva messo una fotografia della sua bambina sulla scrivania. Il datore di lavoro, non ...

La baby sitter sviene - Quello che accade dopo è terribile : Una vicenda terribile,quella accaduta a New York dove una coppia di genitori era solita affidare il proprio bambino sempre alla solita la baby sitter, Teresa Coffey cui si fidavano e non avevano motivo di dubitare. La baby sitter era in forte sovrappeso ma questo particolare, chiaramente, non destava alcuna preoccupazione nei genitori che erano sicuri a sapere il proprio figlio nella mani di quella donna che conoscevano da ...

Baby sitter obesa - sviene e cade sul neonato che stava dormendo - Quello che succede è devastante : Una donna obesa che di professione faceva la Baby sitter è svenuta mentre stava accudendo un neonato. La donna, con tutto il suo peso, è caduta addosso al bimbo che è soffocato nel sonno. Inutili sono risultati i tentativi da parte del padre di soccorrere il figlio. Il padre ha detto che ha cercato disperatamente di salvare suo figlio, ma quando è arrivato nella stanza del bambino era troppo tardi, era morto soffocato sotto il peso della ...

Giovane donna si fa applicare le extension alle ciglia - Quello che le succede dopo è impensabile : Una Giovane donna australiana, Lucy Williams, ha deciso di sottoporsi a un trattamento di bellezza molto comune tra le ragazze, l’applicazione delle extension alle ciglia. La donna ha fatto il trattamento da un amico estetista ma dopo poco che il trattamento era finito si è accorta che le ciglia erano state fissate troppo vicine l’una all’altra. La troppa vicinanza dava un aspetto delle ragazza poco gradevole. Poi sono iniziati per ...

Giulia Salemi : "Dopo la storia con Francesco Monte sono stata male. Ho capito che chi ti ama lo fa per Quello che sei" : E' la girl power per eccellenza, l'anno scorso abbiamo potuto conoscerla più a fondo nei mesi in cui è stata reclusa nella casa del Grande Fratello VIP, oggi Giulia Salemi sta riprendendo in mano la sua vita e una serenità tolta dopo la relazione con Francesco Monte, terminata all'inizio della scorsa estate, fine che l'ha segnata particolarmente.Dalle pagine del settimanale Chi l'ex gieffina nonché ex concorrente di Pechino Express si è ...

Bimbo di 10 anni fa la pipì a letto e per punizione non può bere per 5 giorni - Quello che succede dopo è atroce : Un Bimbo di 10 anni ha fatto la pipì nel suo lettino. La punizione dei suoi genitori si è trasformata in soli 5 giorni nella sua morte. I genitori hanno impedito al bambino di bere per cinque giorni. Il piccolo, che abitava nella periferia di Dallas negli Stati Uniti d’America, è morto per disidratazione. Il suo genitori, padre e matrigna, subito dopo aver scoperto che aveva fatto la pipì a letto, per punizione gli hanno vietato di ...

Salvini vs Renzi - Quello che la Leopolda dovrà dire : Paradossale. Il confronto da Vespa si riassume in una frase di Salvini rivolta a Renzi: “visto che oggi io sto al 33% e Renzi al 4%, qualcosa di buono l’ho fatto”. Il paradosso sta che l’ex premier, alla Leopolda, per uscire dall’angolo dovrà dire molte cose di centrodestra, rivolte soprattutto a coloro che votano già Lega (e Forza Italia) e verso coloro che mettono una croce sul simbolo del Pd, di ...

Motion Sense è la grande novità dei Google Pixel 4 : ecco Quello che dovete sapere : Scopriamo i dettagli di funzionamento di Motion Sense, il sistema di gesture touchless implementato sui Pixel 4 grazie a Project Soli. L'articolo Motion Sense è la grande novità dei Google Pixel 4: ecco quello che dovete sapere proviene da TuttoAndroid.

Il ritorno di Tricia Helfer in Lucifer non è Quello che sembra - la prima foto dal set dell’ultima stagione : Un ritorno che alcuni fan già pregustavano: quello di Tricia Helfer in Lucifer. L'attrice è apparsa durante la seconda e terza stagione della serie nel duplice ruolo di Charlotte Harris, nonché mamma del diabolico protagonista. Il personaggio sembrava aver chiuso con la sua storia, almeno fino all'annuncio di qualche ora fa. Per la quinta e ultima stagione, Tricia Helfer in Lucifer avrà la parte del tutto inedita di una nuova figura. ...

Naufragio Lampedusa - individuati dodici corpi in fondo al mare. C'è anche Quello di un neonato abbracciato alla mamma : I sommozzatori della Guardia costiera hanno individuato a 60 metri di profondità il relitto del barchino affondato e parte delle persone ancora disperse.