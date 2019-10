Libano | 2 morti e 60 feriti durante gli scontri per le nuove tasse imposte dal governo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Bloccati ponti e strade, incendiati i cassettoni di immondizia e copertoni di auto: in migliaia sono tornati in piazza a Beirut e in altre città del Paese dopo l’annuncio didecise dal. Glifra manifestanti e polizia hanno provocato duee oltre 60. Lo riferisce l’agenzia libanese Nna, precisando che i duesono di nazionalità siriana e che sono rimasti soffocati in un incendio scoppiato all’interno di un negozio nel centro della capitalei disordini. I manifestanti sono scesi in strada scandendo lo slogan delle proteste arabe: “Il popolo vuole la caduta del regime”. Ilha reagito revocando la tassa sull’uso di Whatsapp e di altri mezzi di comunicazione via Internet, ma non è bastato: le contestazioni sono proseguite per tutta la notte. Solo all’alba le forze di sicurezza sono riuscite a ...

