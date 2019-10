FIFA 20 vs PES 2020 | Franck Ribery critica EA | Konami ne approfitta per trollare

Ancora gol per PES 2020 : licenza della Serie B italiana strappata al rivale FIFA 20 : eFootball PES 2020 e la sua nemesi FIFA 20 stanno già facendo il bello e il cattivo tempo su PC e console. Entrambe le simulazioni calcistiche sono infatti disponibili sugli scaffali fisici e digitali di tutto il mondo, impegnate a sfidarsi a muso duro per stabilire quale sia la migliore dell'attuale stagione. Sulle pagine di OM li abbiamo recensiti entrambi per voi - qui per la review di Pro Evolution Soccer, a questo indirizzo per quella ...

Pesanti problemi FIFA 20 al 7 ottobre - impossibile accedere online : cosa succede? : Sono passati ormai una decina di giorni abbondante da quando FIFA 20 ha fatto il suo esordio sul mercato videoludico, con Electronic Arts che ha tirato a lustro il suo titolo per rispondere adeguatamente all'assalto portato da Konami con il suo PES 2020 (qui trovate la nostra recensione). Non ci sono margini per errori quest'anno, vista la grandissima concorrenza portata dal producer nipponico, pronto a sfruttare qualsiasi falla per ...

FIFA 20 vs Pes 2020 : ok - ma alla fine qual è il migliore? : Ogni anno cerchiamo di stabilire quale, tra Fifa e Pro Evolution Soccer (per gli amici Pes), sia il migliore. Non è semplice, per due ragioni semplici: da una parte c’è un discorso di tifoseria per uno dei due titoli (non da parte di scrive, ovviamente), dall’altra l’avvicinarsi a grandi passi alla perfezione. Se è vero che la perfezione non esiste, infatti, nelle simulazioni di calcio questo è un po’ meno vero, poiché basta osservare quanto ci ...

Abbiamo provato FIFA 20 e PES 2020 : Per capire su quale dei due la redazione calciofila del Post litigherà nei prossimi mesi: ci sono piaciuti entrambi, ma Abbiamo scelto all'unanimità

Squadra che vince non si cambia. È il giorno di FIFA 20. Riecco il derby con Pes : Oggi è il giorno di Fifa 20, la simulazione sportiva campione di incassi in Italia e all’estero. La partita con Pes però è più difficile quest’anno

Recensione eFootball PES 2020 - sprint di Konami : sorpasso su FIFA 20 avvenuto? : Essere PES 2020 non dev'essere di certo compito facile. Tutti gli occhi sono puntati su di te, un po' come accade con quelle grandi glorie appannatesi nel corso della propria carriera. È il momento del riscatto o del tramonto definitivo, e quando i riflettori sono su di te non puoi far altro che dare il massimo. È un po' quello che ha fatto Konami nel corso degli ultimi anni, che con la sua creatura ha provato a più riprese a scalfire il ...

Lukaku deluso da FIFA 20 passa alla… concorrenza : “davvero mi avete messo 75 in velocità? PES non deludermi!” [FOTO] : Romelu Lukaku attacca FIFA 20 per le sue statistiche riguardandi la velocità, ritenute troppo basse. L’attaccante dell’Inter lancia un messaggio a PES Romelu Lukaku ha iniziato la stagione alla grande. Il nuovo giocatore dell’Inter ha già segnato due gol in due gare con i nerazzurri, facendo già cambiare idea a qualche critico che, ad inizio stagione, ne aveva messo in dubbio soprattutto le qualità atletiche. Va detto che ...

Pes 2020 è uscito il 10 settembre : gioco realistico e nuove modalità per battere FIFA : Il 10 settembre è stato il giorno di PES 2020, principale rivale di Fifa nel campo dei videogame calcistici. La Konami ha dunque anticipato di qualche giorno la rivale EA Sports, promettendo un prodotto ricco di sorprese e novità. Essendo ormai da un po' di anni alle spalle del rivale - soprattutto per quanto riguarda il gioco online - quest'anno Pro Evolution Soccer ha deciso di rivoluzionarsi, riuscendo al contempo ad ottenere anche i diritti ...

Inter - Lukaku contro FIFA 20 : la polemica è sul valore della velocità. Il belga si appella a PES [FOTO] : L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku non ci sta. Il belga, attraverso una storia su Instagram, si è scagliato contro la EA Sports, creatrice del noto videogioco Fifa 20. A dire di Lukaku il valore assegnatogli alla voce velocità sarebbe troppo basso: “75 di velocità?!? Avete dimenticato i 36 km/h…”, il messaggio sul profilo dell’attaccante. Ma non finisce qui perché Lukaku prosegue nel post appellandosi ...

PES 2020 esce oggi con la Juventus in esclusiva/ Parte la sfida a FIFA 20 : le novità : PES 2020, esce oggi il videogame Konami con al suo interno la Juventus in esclusiva: inizia la sfida a Fifa 20. Tutte le novità più interessanti

eFootball PES 2020 è ufficialmente disponibile e lancia la sfida a FIFA 20 : Mentre sulle nostre pagine spicca la nostra recensione in corso, Konami Digital Entertainment ha annunciato che eFootball PES 2020 è disponibile da oggi per PS4, Xbox One e PC in versione fisica e digitale. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale.KONAMI, dopo aver svelato all'E3 eFootball PES 2020, ha rinnovato le partnership con il Barcellona e con l'Arsenal e ha acquisito le licenze ufficiali di Manchester United, Bayern Monaco, Juventus e ...

PES 2020 finalmente disponibile - Konami lancia l’assalto al fortino di FIFA 20 : La stagione calcistica videoludica si apre ufficialmente oggi con l'arrivo di PES 2020 sugli scaffali. Come ormai consuetudine da diversi anni, Konami si fa carico dell'onere (e dell'onore) di dare il via alle danze sfornando in anticipo il proprio simulatore calcistico. L'obbiettivo, manco a dirlo, è quello (ormai definibile) di sempre: scardinare lo strapotere di FIFA 20 e di Electronic Arts e tornare nuovamente al vertice della catena ...

FIFA 20 vs PES 2020 : quale sarà il simulatore calcistico dell’anno? : Il mese di settembre è ormai arrivato, e questo per i videogiocatori vuol dire una sola cosa: FIFA 20 contro PES 2020. La sfida tra i simulatori calcistici di Electronic Arts e Konami è divenuta un vero e proprio appuntamento irrinunciabile per i calciofili videoludici, che annualmente si ritrovano con l'onere di far pendere l'ago della bilancia verso l'uno o verso l'altro. Molto peso lo hanno ovviamente, nell'economia delle scelte operate ...