Ecco specifiche e render di HONOR 20 Youth Edition mentre spunta un misterioso medio

Motorola Moto G8 Plus svelato completamente da questo leak : Ecco specifiche e immagini : Anche Moto G8 Plus dovrebbe adottare una tripla fotocamera posteriore, con autofocus laser, oltre a un frontale con il classico notch a goccia.

Il nuovo HONOR 20 Lite sta arrivando : Ecco render e specifiche tecniche : Il nuovo HONOR 20 Lite si avvicina al lancio con nuovi render e conferme sulle specifiche, che comprenderanno Kirin 810, fotocamera da 48 MP e tanto altro.

Display a 90 Hz e fino a 12 GB di RAM : Ecco Realme X2 Pro - ufficiale con ottime specifiche : Realme presenta ufficialmente il nuovo X2 Pro, smartphone Android di fascia alta con Display a 90 Hz

Google Nest Mini svelato a meno di 24 ore dal lancio : Ecco immagini e specifiche : A poche ore dalla presentazione ufficiale Google Nest Mini si mostra nelle nuove vesti, con un look molto simile al modello attualmente in commercio.

Google Pixel 4 e Pixel 4 XL come se fossero ufficiali : Ecco specifiche - sample foto - funzioni software e altri render : Mai come quest'anno le anticipazioni legate ai nuovi Google Pixel sono state numerose e dettagliate, tanto da rendere quasi superfluo l'evento in programma per il 15 ottobre. Dopo che nelle scorse settimane una pioggia di informazioni ci aveva svelato le caratteristiche tecniche di Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL, ora tocca al comparto software. Anche oggi vi proponiamo una lunga serie di anticipazioni sulle nuove funzioni che ...

C'è un nuovo Pixelbook dietro l'angolo - Eccone specifiche e dettagli : dietro l'angolo spunta l'ombra di un nuovo Pixelbook di casa Google. Ecco le specifiche e i dettagli trapelati di un laptop classico che pare strizzare l'occhio ai Chromebook.

Ormai sappiamo tutto di OnePlus 7T e 7T Pro : Ecco le specifiche tecniche complete e la data di lancio : Il noto OnLeaks ha svelato le specifiche tecniche complete e la data di presentazione ufficiale dei nuovi OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro.

L'USB 4 promette grandi cose : Ecco molte specifiche ufficiali : L'USB Promoter Group ha rivelato la prossima evoluzione delle sue popolari periferiche: stiamo parlando di USB 4, di cui abbiamo parlato in modo tiepido già a inizio anno.

Ecco tutte le specifiche dell'ignoto Honor ASK-AL00x e di Samsung Galaxy A20s : Samsung Galaxy A20s va a leggermente a migliorare le prestazioni del fratello A20e, riducendo però l'autonomia; Honor ASK-AL00x, uno smartphone della stessa fascia, promette invece meglio da questo punto di vista, ma ancora non si conosce il prezzo di nessuno dei due.

Realme XT svelato : Ecco immagini e specifiche del rivale di Redmi Note 8 Pro : Realme XT è il nuovo mid-range con fotocamera da 64 megapixel con cui il sub-brand di OPPO proverà a mettere i bastoni tra le ruote a Redmi Note 8 Pro.

Ecco specifiche tecniche e prezzi di Redmi Note 8 e Note 8 Pro prima del lancio : A due giorni dal lancio si torna a parlare di Redmi Note 8 e Note 8 Pro con nuove informazioni sulle specifiche, immagini e presunti prezzi per la Cina.

Lo smartphone etico Fairphone 3 svelato da questo leak : Ecco immagini e specifiche : Lo smartphone etico Fairphone 3 tra pochi giorni sarà lanciato ufficialmente con l'obiettivo di dare seguito al progetto "etico" dell'azienda. eccolo in alcune immagini