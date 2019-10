Ancelotti sul razzismo | “un anno fa si parlava di goliardia adesso le cose si stanno

Napoli - De Laurentiis chiama a rapporto Ancelotti : i risultati latitano - il presidente è stufo : A Napoli non è tutto rose e fiori e, visti i risultati, era anche prevedibile. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si sarebbe lamentato con il tecnico Carlo Ancelotti del rendimento altalenante della squadra, soprattutto dopo il pareggi

Il Mattino : per Ancelotti proteste troppo timide sul rigore non dato a Ghoulam : Il Mattino parla dell’evidente momento di difficoltà del Napoli che non riesce a ritrovare il fuoco e la grinta messi in campo contro il Liverpool. Di certo nessuno si aspettava di essere quarto alla settima giornata e di avere Inter e Atalanta a separarli dalla capolista C’è un aspetto che colpisce: rigore o non rigore, la trattenuta su Ghoulam da parte di Izzo nell’area del Torino, avrebbe dovuto scatenare una sorta di preso d’assalto ...

I social traboccano di commenti negativi sul Napoli e Ancelotti : Per i tifosi del Napoli questa settima giornata di campionato equivale ad una delle sette piaghe di Egitto. Il pareggio a reti inviolate contro il Torino sembra un affronto troppo duro da sopportare, un boccone troppo amaro da digerire. Una botta impossibile da assorbire. Tanto da chiedere a gran voce il sacrificio di Carlo Ancelotti. Ovvero, le sue dimissioni. Basta guardarsi in giro sui social per capire l’aria che tira. Su Twitter ...

LIVE Genk-Napoli 0-0 - Champions League in DIRETTA : i ragazzi di Ancelotti non riescono a sbloccare il risultato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 79′ Cartellino giallo per Fabian Ruiz, che è stato costretto a fermare un contropiede pericolosissimo. 77′ Provano a farsi sentire i tifosi del Napoli. 75′ Fallo di mano per Manolas, calcio di punizione per il Genk. 73′ Ha provato di destro Mertens, ma la difesa belga mura la qualunque. 71′ Arriva il terzo ed ultimo cambio per il Napoli: fuori Milik, dentro ...

Napoli - Ancelotti alla vigilia : il tecnico non si sbilancia sulla formazione : Dopo la splendida vittoria all’esordio in Champions League contro il Liverpool, per il Napoli domani sera c’è la trasferta in casa del Genk. alla vigilia della partita, le parole a Sky Sport del tecnico partenopeo Ancelotti e del difensore Koulibaly. Ancelotti – “Quella di domani è una partita importante, il nostro girone è iniziato bene vincendo quella che forse è la partita più complicata, ora dobbiamo vigilare e ...

Ancelotti : «La vittoria sul Liverpool ha aperto gli occhi anche a noi. Col Brescia successo faticoso» : Intervista a Sky Sport alla vigilia di Genk-Napoli in programma domani alle 18.55 «Il turn over? Quando faccio le rotazioni, l’obiettivo è sempre schierare il miglior Napoli possibile. Posso cambiarne anche dieci. Vediamo. È il momento di raggiungere continuità di risultati. Manolas? Vedremo dopo l’allenamento di questa sera». Il Napoli temuto in Europa «La vittoria contro il Liverpool ha aperto gli occhi a tutti, soprattutto a noi ...

Ancelotti : «La vittoria sul Liverpool ha aperto gli occhi anche a noi» : Intervista a Sky Sport alla vigilia di Genk-Napoli in programma domani alle 18.55 «Il turn over? Quando faccio le rotazioni, l’obiettivo è sempre schierare il miglior Napoli possibile. Posso cambiarne anche dieci. Vediamo. È il momento di raggiungere continuità di risultati. Manolas? Vedremo dopo l’allenamento di questa sera». Il Napoli temuto in Europa «La vittoria contro il Liverpool ha aperto gli occhi a tutti, soprattutto a noi ...

Napoli-Brescia - i dubbi sulla formazione di Ancelotti : La formazione del Napoli continua a essere un mistero. A poche ore dalla gara delle 12.30 contro il Brescia pochi sono i punti fermi. Nemmeno sul portiere i quotidiani trovano accordo, mentre Gazzetta e Corriere dello Sport confermano Meret, il mattino punta a Ospina tra i pali forse in vista dell’impegno Champions. In difesa doveva essere Luperto la soluzione per colmare l’assenza di Koulibaly, ma ieri Sky aveva riportato il ...

CorSport : Ancelotti sposta Lozano sulla fascia sinistra. Fuori Insigne : Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, oggi al San Paolo contro il Brescia Ancelotti impiegherà Hirving Lozano a sinistra, per sfruttare la fascia che più piace al messicano. Finora il tecnico lo ha sempre schierato al centro, ma il bottino di gol è stato magro rispetto allo standard di Lozano. In quattro partite giocate con la maglia del Napoli, e 192 minuti in campo, il messicano ha segnato solo 1 gol. Pochi. Tanto che in Messico hanno ...

Capisco le ragioni di Ancelotti ma senza risultato non è sport : “L’errore più grande che possiamo commettere è farci condizionare dal risultato”. Questa affermazione francamente mi fa venire l’orticaria. È parte di una fraseologia nella quale spesso si rifugiano i tecnici delle squadre di calcio. Per caratterizzare i dissenzienti addirittura fanno capolinea arguti neologismi quale risultatismo. Voglio a tal riguardo dire chiaramente il mio modo di vedere. Il risultato è il senso ultimo, e forse ...

Napoli-Cagliari - Ancelotti mette le cose in chiaro : “dispiace per il risultato - ma abbiamo giocato bene” : L’allenatore del Napoli ha parlato dopo la sconfitta subita contro il Cagliari in casa, sottolineando la buona prestazione della propria squadra Carlo Ancelotti non vuole musi lunghi dopo la sconfitta del Napoli contro il Cagliari, la delusione c’è eccome in casa azzurra ma non per la prestazione fornita da Mertens e compagni. Cafaro/LaPresse L’allenatore di Reggiolo infatti commenta con molta franchezza il ko che lascia ...

Ancelotti : «Bisogna stare attenti a giudicare le prestazioni dai risultati» : L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky nel post partita della sfida contro il Cagliari per commentare la prestazione della squadra Partita difficile da raccontare «Siamo molto dispiaciuti. La partita è stata ben giocata sotto tutti gli aspetti, non abbiamo mai concesso ripartenze all’avversario. Alla fine siamo stati sorpresi perché ci siamo fermati ed eravamo sbilanciati. Abbiamo avuto tante opportunità e preso ...

Napoli - Ancelotti scherza su Fabian Ruiz : “il Barcellona sulla sue tracce? Non credo - è scarso…” : L’allenatore del Napoli ha chiuso con una battuta il possibile interessamento del Barcellona per Fabian Ruiz, in gol ieri nel match contro il Lecce La presenza al Via del Mare di Lecce di Eric Abidal, team manager del Barcellona, ha scatenato ieri una ridda di voci su possibili interessamenti dei blaugrana per Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli in rete nel match con i salentini. Cafaro/LaPresse Indiscrezioni che Carlo Ancelotti ...

Lecce-Napoli - le parole di Liverani e Ancelotti : il tecnico salentino fa una battuta sul rigore ripetuto : Al termine di Lecce-Napoli, con la vittoria per 4-1 dei partenopei, Fabio Liverani ha commentato la gara ai microfoni di DAZN: “Le batoste lasciano il tempo che trovano. La squadra ha fatto venti minuti abbastanza bene, abbiamo preso gol su un doppio rimpallo. Abbiamo subito troppo le loro ripartenze. Non eravamo fenomeni dopo Torino, non siamo scarsi adesso. Mi auguro di vedere tanti rigori ripetuti visto che sono stati tanto così ...