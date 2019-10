Uomini e donne | a ciascuno la sua salute

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 17 ottobre 2019), ala sua– Maschi e femmine sono biologicamente uguali? Sembrerebbe di no, stando a quanto affermano i ricercatori del Centro di Riferimento per la Medicina di Genere dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) che, in uno studio pubblicato sulla rivista internazionale Cell Death and Disease, in collaborazione con ricercatori dell’Università di Bologna e del CNR di Roma, è riuscito ad identificare alcuni componenti molecolari alla base della diversa risposta delle cellule maschili (XY) e femminili (XX) agli stress. Come dire che esserecondiziona l’insorgenza e il decorso delle malattie, come pure la risposta alle cure. “In generale – spiega Paola Matarrese dell’ISS, coautrice della ricerca – le cellule maschili (XY) rispondono allo stress andando incontro a morte programmata (apoptosi), una forma di suicidio cellulare regolato; mentre ...

