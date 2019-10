Mortal Kombat 11 | prepariamoci per l' evento di Halloween

Halloween di sangue con Mortal Kombat 11 : tutte le novità dell’evento : L'azione e le spettacolari combo di Mortal Kombat 11 si preparano a vestirsi a festa. Come già accaduto per altre grandi produzioni videoludiche - da Apex Legends a Pokémon GO, passando per Harry Potter Wizards Unite, Rocket League e Destiny 2 -, anche il violentissimo picchiaduro di NetherRealm Studios e Warner Bros. festeggerà Halloween. Un giorno che ben si sposa con le atmosfere del gioco - disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e ...

Mortal Kombat 11 : Arriva l’evento di Halloween : Warner Bros. Interactive Entertainment e NetherRealm Studios hanno annunciato un evento di Halloween gratuito in arrivo in Mortal Kombat 11 dal 25 ottobre al 1 novembre. Questo terrificante evento stagionale porterà un’atmosfera spettrale in Mortal Kombat 11, il gioco per console che ha venduto di più negli Stati Uniti nell’anno in corso*, grazie a una serie di contenuti spaventosi dedicati ...

Mortal Kombat 11 : Ed Boon promette una "grande sorpresa" in arrivo nel 2020 : A parte il Kombat Pack, che ci ha portato il Terminator T-800, cos'altro ha in serbo NetherRealm Studios per il suo Mortal Kombat 11? È difficile da dire. Tuttavia, secondo il co-creatore della serie Ed Boon, nel 2020 è in arrivo una "grande sorpresa".Boon ne ha parlato in un'intervista con Terra Brasil durante il Brasil Game Show. Alla domanda su cosa succederà in futuro, il boss di NetherRealm ha detto questo:"Di sicuro non abbiamo finito con ...

Potete giocare Mortal Kombat 11 gratis fino al 14 ottobre : ecco come fare : Mortal Kombat 11 è senza ombra di dubbio uno dei migliori picchiaduro ad incontri dell'attuale generazione. Una generazione che di fatto ha permesso la rinascita di un genere apprezzatissimo dagli appassionati, che hanno potuto mettere mano sulle nuove incarnazioni di saghe storiche come Tekken, Street Fighter e Soul Calibur, così come pure su nuove ed eccellenti IP su licenza - prima fra tutte Dragon Ball FighterZ. Quella del sanguinolento ...

Il fine settimana di prova gratuita di Mortal Kombat 11 è in arrivo : Warner Bros. Interactive Entertainment e NetherRealm Studios offriranno un fine settimana di prova gratuita di Mortal Kombat 11 su PlayStation 4 e Xbox One dall’11 al 14 ottobre. Alla luce dei nuovi personaggi scaricabili (DLC) e dei vari aggiornamenti disponibili, questo è il momento perfetto per iniziare a giocare a Mortal Kombat 11, il gioco per console che ha venduto di più negli Stati Uniti nell’anno ...

Un video gameplay ci mostra il Terminator di Mortal Kombat 11 : Ecco qui il nostro primo sguardo al Terminator di Mortal Kombat 11!Il prossimo set di personaggi di Mortal Kombat 11 porterà nel gioco il celebre Terminator T-800.Il personaggio sfoggia una somiglianza con Arnold Schwarzenegger, ma l'attore non ha fornito la sua voce per il gioco. Il doppiatore sembra aver fatto un buon lavoro e, dato che non c'è molto da parlare nel gioco, il personaggio funziona abbastanza bene.Leggi altro...

Mortal Kombat 11 : in arrivo i raid in co-op : Mortal Kombat 11 sta per ricevere una funzione che non si vede molto nei titoli picchiaduro, ovvero la possibilità di giocare dei raid in compagnia di altri giocatori. La notizia è stata data dagli sviluppatori nell'ultimo Kombat Kast, in cui si discute dell'arrivo dei nuovi contenuti, tra cui i cosiddetti Team raid.Questa novità è in realtà molto semplice, tre giocatori si uniscono per combattere contro un potente boss e condivideranno una ...

Mortal Kombat 11 : in molti non apprezzano il look di Joker : Questa settimana Warner Bros. e NetherRealm hanno svelato gli ultimi due personaggi che entreranno a far parte del roster di Mortal Kombat 11 come parte del DLC Kombat Pack, ovvero Terminator e Joker.A seguito dell'annuncio, molti giocatori hanno accolto in modo positivo per il look di Terminator, che vanta delle fattezze molto simili al T-800 interpretato da Arnold Schwarzenegger che vedremo nella nuova pellicola cinematografica. Ma lo stesso ...

Il nuovo trailer di Mortal Kombat 11 svela il Terminator T-800 - Joker e gli altri personaggi del Kombat Pack : Warner Bros. Interactive Entertainment e NetherRealm Studios hanno pubblicato oggi un nuovo trailer di Mortal Kombat 11 che mostra gli ultimi due personaggi che si uniranno al Kombat Pack, tra cui il Terminator T-800, modellato sull'aspetto dell'attore Arnold Schwarzenegger e tratto dal nuovo film di Skydance e Paramount Pictures "Terminator: Destino Oscuro", che sarà affiancato dal più noto e iconico tra i cattivi DC: Joker.Il nuovo trailer ci ...

Mortal Kombat 11 : Nuovi iconici personaggi nel nuovo trailer del Kombat Pack : Warner Bros. Interactive Entertainment e NetherRealm Studios hanno rilasciato oggi un nuovo trailer di Mortal Kombat™ 11 che mostra gli ultimi due personaggi che si uniranno al Kombat Pack, tra cui il Terminator T-800, modellato sull’aspetto dell’attore Arnold Schwarzenegger e tratto dal nuovo film di Skydance e Paramount Pictures “Terminator: Destino Oscuro”, che sarà affiancato dal ...

Mortal Kombat 11 : un leak svela il roster del Kombat Pack : Grazie alla segnalazione dei colleghi di Eurogamer.net, ora conosciamo tutti i dettagli del Kombat Pack di Mortal Kombat 11.I dettagli del pacchetto dovrebbero arrivare in via ufficiale più tardi oggi, ma un video con un countdown pubblicato su YouTube ha già svelato le informazioni. Come prevedibile, il filmato è stato rimosso.Come vediamo nell'immagine trapelata, Shang Tsung e Nightwolf sono già disponibili. Terminator T-800 arriverà l'8 ...

L'IA di Mortal Kombat 11 sfoggia alcune brutality segrete : Uno degli aspetti più interessanti di Mortal Kombat 11 (e della serie in generale), è senza dubbio la quantità di segreti che i giocatori hanno la possibilità di sbloccare.Effettivamente c'è tanto da scovare nel gioco, in alcuni casi sarà il gioco stesso a dirvi le condizioni per poter sbloccare un determinato contenuto mentre in altri casi dovrete essere voi a darvi da fare, come nel caso delle brutality. Si tratta di brutali mosse che devono ...

Anche Mortal Kombat sbarca su Google Stadia : Con l'arrivo di Mortal Kombat su Google Stadia vedremo il ritorno dei personaggi storici del franchise, con tanto di fatality e tutte le celebri mosse dei combattenti, sulla nuovissima piattaforma di gaming in streaming. Google ha collaborato con gli sviluppatori per la migliore realizzazione e ottimizzazione del titolo sull'infrastruttura streaming, per cui possiamo sicuramente aspettarci un'esperienza di livello. Gli scettici dicono che i ...