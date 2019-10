Mal di testa e quel rossore al ginocchio | Avevo la malattia di Lyme e nessun medico

Mal di testa al mattino - ronzio nelle orecchie - vedere puntini luminosi : sintomi comuni ma troppo spesso sottovalutati : Molto spesso accade che sintomi molto comuni, come il mal di testa, o i ronzii nelle orecchie, o ancora, alcuni disturbi visivi, come vedere puntini luminosi, vengano considerati singolarmente e ignorati, o del tutto sottovalutati. In realtà si tratta di segnali di una condizione ormai molto diffusa, la pressione alta, o ipertensione. Per ipertensione si intende l’aumento della pressione del sangue, cioè dei valori della pressione arteriosa, ...

Cercasi Malati terminali. E i Pro Vita contestano la campagna dei Radicali : Uno spot choc dei Radicali che cercano "malati terminali" come "attori protagonisti" è stato contestato dal fronte pro life. Intanto la maggioranza si muove in direzione di una legge sul "fine-Vita". Il video, che stando a Pro Vita e Famiglia è tratto da uno spot dei Radicali, si apre con un virgolettato choc: "Cerchiamo malati terminali per ruolo da attore progatonista, fatevi vivi". Dopo la disposizione della Consulta sul suicidio assistito, i ...

Melissa muore a 16 anni dopo un Malore in classe : «Ha sbattuto la testa sulla cattedra». Il dramma davanti ai compagni : Tragedia e choc in una scuola di Salerno questa mattina: una ragazza di 16 anni, Melissa La Rocca, studentessa di terza, è morta in classe all'Istituto 'Genovesi-Da Vinci'. La...

Ascolti TV | Domenica 6 ottobre 2019. Imma Tataranni 19.5% - Live 13.3%. Fazio cala (7.3%-8%) - Male Chef Rubio (1%). Testa a testa Fialdini (13%) – D’Urso (13.7%) : Che Tempo Che Fa Nella serata di ieri, Domenica 6 ottobre 2019, su Rai1 – dalle 21.34 alle 23.34 – la fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha conquistato 4.401.000 spettatori pari al 19.5% di share. Su Canale 5 – dalle 21.19 all’1.21 - Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.273.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Rai2 Che Tempo Che Fa ha catturato l’attenzione di 1.806.000 spettatori ...

Tisane per il Mal di testa da stress : ricette e rimedi della nonna : Tisane per il mal di testa da stress? Ecco le ricette e rimedi della nonna. Il mal di testa da stress è un fastidioso malessere tipico in autunno.

Influenza e Mal di testa - bere acqua e zenzero fa bene alla salute? Risponde medicina : Influenza e mal di testa, bere acqua di zenzero fa bene? Risponde la medicina. bere acqua di zenzero in autunno allontana l'Influenza

Los Angeles è il nuovo singolo dei The Kolors e Gué Pequeno - l’erede di Pensare Male resta in testa al primo ascolto (testo e video) : Da oggi è disponibile il nuovo singolo dei The Kolors, Los Angeles, con Guè Pequeno; su YouTube è disponibile il video ufficiale realizzato a Robecco Sul Naviglio, in provincia di Milano, che il gruppo ha voluto dedicare all'amico scomparso a marzo, Nelson Campbell. Al termine del video, la dedica al giovane che ha perso la vita negli scorsi mesi, un modo per ricordarlo in un momento particolarmente intenso e florido del percorso artistico ...

Morto Alberto Testa - icona della danza mondiale : “Stava Male dalla morte del suo amico Zeffirelli” : È Morto a Torino, all'età di 96 anni, il grande coreografo Alberto Testa. Aveva iniziato a stare male da giugno, dopo la scomparsa dell'amico Zeffirelli. Numerosi i suoi contributi a balletti operistici e al teatro di prosa e al cinema, per cui curò il balletto de "Il Gattopardo" di Visconti. È stato il fondatore del Premio Positano per l'Arte della danza, tra i più prestigiosi d'Italia.Continua a leggere

Sondaggi elettorali - Lega continua a perdere voti ma resta in testa : Male anche Pd e M5s : La supermedia di YouTrend per Agi evidenzia le tendenze degli ultimi Sondaggi elettorali: con la nascita di Italia Viva tutti i partiti - fatta eccezione per Fratelli d'Italia - sono in calo. La Lega rimane saldamente in testa, mentre Pd e Movimento 5 Stelle inseguono a distanza, pur perdendo consensi.continua a leggere

Londra - ambientalisti spruzzano “sangue” contro Ministero del Tesoro. Protesta finisce Male : Quattro attivisti di 'Extinction Rebellion', il movimento contro i cambiamenti climatici, si sono presentati davanti alla sede del Ministero delle finanze britannico, a Londra. Utilizzando un'autopompa dei vigili del fuoco, hanno provato a spruzzare sangue finto contro la facciata dell'edificio, anche se dopo qualche istante hanno perso il controllo del bocchettone...Continua a leggere

A Londra una protesta per il clima è finita molto Male : Stamattina a Londra la polizia ha arrestato quattro attivisti di Extinction Rebellion, un movimento che si batte contro i cambiamenti climatici, che sparavano sangue finto da un camion dei pompieri davanti al palazzo del Tesoro di Westminster. La protesta ha assunto connotati quasi grotteschi: i qua

Golf - European Tour 2019 : Matt Wallace comincia in testa il BMW PGA Championship. 5° Pavan - 14° Francesco Molinari - Male McIlroy : Inizia molto bene per il contingente inglese il BMW PGA Championship, nella sua ormai storica sede inglese del Wentworth Golf Club di Virginia Water, nel Surrey, 22 km a est della Greater London. Il leader dopo le prime diciotto buche, infatti, è Matt Wallace, autore di un giro in 65 colpi (dunque -7) contrassegnato da cinque birdie e un eagle al par 5 della 4. Il ventinovenne di Hillingdon è alla ricerca del suo quinto successo ...

