Brexit | c' è l' accordo tra Ue e Londra Palla alla Commissione Juncker

Brexit - via libera all'accordo con l'Ue. ?Juncker : «Intesa equa e bilanciata». Johnson : «Grande nuovo deal» : C'è il via libera all'accordo per la Brexit a Bruxelles. Lo rende noto il portavoce della Commissione Ue. «Abbiamo un grande nuovo accordo». Lo ha annunciato su...

C’è un accordo su Brexit : È stato raggiunto a poche ore dall'ultimo Consiglio Europeo utile per concludere Brexit, che dovrebbe accettarlo

Brexit - nuova intesa con la Ue Johnson : «Grande accordo» : I negoziatori dell’Unione Europea e del Regno Unito hanno raggiunto un accordo su un testo legale sulla Brexit. Ora il testo deve essere approvato dalla Commissione prima di essere trasmesso agli Stati membri dell’Ue a 27.

Brexit - via libera all'accordo con l'Ue : C'è il via libera all'accordo per la Brexit a Bruxelles. Lo rende noto il portavoce della Commissione Ue.

Brexit - il Dup nordirlandese boccia l’ipotesi d’accordo. Sterlina giù : Proseguono a oltranza i negoziati tecnici sulla Brexit, con Londra che mira a un testo d’intesa almeno politico entro l’inizio del Consiglio europeo di stamani

Brexit - no leader Dup a ipotesi accordo : 9.10 La leader unionista nordirlandese del Democratic Unionist Party (Dup),Foster, ha reso noto che non sosterrà l'ipotesi di accordo sulla Brexit su cui lavorano governo Johnson e Commissione Ue. In questa situazione difficilmente il Parlamento britannico ratificherà qualsiasi accordo. Il Dup si è detto comunque disposto a lavorare con il governo per arrivare ad un accordo "ragionevole". Intanto, il no della forza politica nordirlandese ha ...

Brexit - maratona per l’accordo. Ma gli unionisti : “Non daremo il nostro sostegno” : La maratona negoziale per arrivare a un accordo tra Gran Bretagna e Unione europea potrebbe essere del tutto inutile. La leader unionista del Democratic Unionist Party (Dup, nazionalisti nordirlandesi), Arlene Foster, ed il suo vice Nigel Dodds hanno reso noto di non poter dare il loro sostegno all’ipotesi di accordo sulla Brexit su cui stanno lavorando il governo di Boris Johnson e la Commissione Ue. Senza il sostegno del Dup difficilmente il ...

Unionisti nordirlandesi contro l'accordo sulla Brexit : "Non possiamo sostenerlo" : Il partito unionista nordirlandese si oppone al progetto di Brexit su cui stanno convergendo il Regno Unito e l’Ue. Il Dup è un fattore chiave per Boris Johnson nella conta dei voti per ottenere l’approvazione in Parlamento dell’accordo. Tutto potrebbe ora tornare in alto mare e la sterlina ha perso valore rispetto all’euro e al dollaro.Con una nota congiunta, la leader Arlene Forster e il suo vice Nigel ...

Brexit - nessun accordo nella notte/ Oggi nuovi colloqui - Johnson media con Belfast : Brexit, non è arrivato l'accordo nella notte con l'Unione Europea. Oggi proseguiranno i colloqui, intanto Johnson media con Belfast

Brexit : 'ACCORDO UE-GB VICINO'/ Boris Johnson : 'È tempo di raggiungere l'intesa' : BREXIT, colpo di scena: secondo il Guardian l'ACCORDO Ue-Johnson potrebbe essere molto vicino. 'Risolto nodo Irlanda', resta il rebus in Parlamento Uk

Brexit - Guardian : “Unione europea e Regno Unito sono a un passo dall’accordo”. Decisive concessioni di Johnson sul confine irlandese : Nell’ultimo giorno utile, secondo la legge anti-no deal votata dal Parlamento di Westminster, per raggiungere un accordo tra Regno Unito e Unione europea sulla Brexit senza ricorrere a un ulteriore rinvio del divorzio, il Guardian, citando fonti di Bruxelles e Londra, dice che le parti sono a un passo dall’accordo. Un testo, si legge, potrebbe essere reso pubblico già domani. A sbloccare la situazione sono le concessioni a cui ha ...

Brexit - l’accordo per la prima volta è possibile. Ore decisive a Bruxelles : Le parti hanno discusso di una alternativa la quale prevede nei fatti che l'Irlanda del Nord rimanga nel territorio doganale britannico, ma applicando nel contempo le norme doganali comunitarie

Brexit - il governo inglese ai costruttori auto : “senza accordo vi daremo sovvenzioni” : Giorno dopo giorno, quel raggelante spettro si fa sempre più vicino: si parla della cosiddetta “Brexit senza accordo”, la stessa che rischia di mettere in ginocchio l’industria automobilistica inglese. E che potrebbe costringere a una repentina ritirata continentale molti costruttori che, attualmente, possiedono importanti linee produttive oltremanica. Perciò, il governo inglese sta cercando di definire gli strumenti adatti per sostenere i ...

Brexit - si può (ancora) fare. Negoziatori fiduciosi su un accordo in extremis : Un accordo fra l’Europa e il Regno Unito per la Brexit è “difficile” ma è “ancora possibile questa settimana”. A dirlo è il capo negoziatore dell’Ue per la Brexit Michel Barnier precisando che il Governo britannico deve farsi avanti con un testo legale.“I colloqui sono stati intensi durante il fine settimana e ieri, e anche se sarà difficile, un accordo è ancora ...