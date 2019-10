Attacco turco in Siria | effetti collaterali | “spose dell’Isis” in fuga dalle carceri dopo

Attacco turco e di milizie Els a Manbij : 18.10 L'Esercito libero siriano (Els) ha iniziato l'Attacco alla città di Manbij, sotto il controllo dei curdi Ypg. Sulla città hanno iniziato a piovere colpi di artiglieria esplosi dall'esercito turco Manbij inizialmente non era compresa nel piano di Ankara per una "safe zone" a est dell'Eufrate, trovandosi a ovest. "L'operazione Fonte di pace è importante per la Turchia quanto quella a Cipro nel 1974",ha detto Erdogan, definendo ipocriti i ...

Siria : uccisioni - stupri e torture. Su FQMillenniuM in edicola - i racconti da Kobane dei profughi di Afrin vittime dell’Attacco turco : Proprio alla vigilia dell’invasione turca, due giornalisti del mensile FQMillenniuM erano a Kobane, nel Kurdistan Siriano, per documentare l’alleanza fra turchi ed ex combattenti dell’Isis e per raccogliere le testimonianze degli sfollati fuggiti da Afrin, la città annessa dalla Turchia e cinta da un muro voluto da Erdogan. Il loro reportage è pubblicato sul numero del mensile diretto da Peter Gomez in edicola da sabato 12 ...

Usa - Attacco turco "non era un errore" : 0.47 I turchi sapevano della presenza americana nel nord est della Siria quando hanno sparato colpi di artiglieria. L'attacco potrebbe essere stato voluto. Lo riferiscono al Washington Post alcuni funzionari Usa,sollevando l'ipotesi che la Turchia abbia volontariamente bombardato vicino all'avamposto americano con il probabile obiettivo di allontanare le truppe Usa dal confine. Brett McGurk, l'ex inviato speciale di Obama e Trump nella ...

Demiral e Under - giocatori di Juventus e Roma - appoggiano l'Attacco turco in Siria : l'attacco turco in Siria, iniziato mercoledì 9 ottobre, continua a suscitare polemiche. Stavolta, però, le critiche non investono direttamente Erdogan (presidente turco) ma Demiral e Under, giocatori turchi e rispettivamente difensore della Juventus e centrocampista della Roma. La motivazione? Aver appoggiato, attraverso i loro profili Twitter, l'attacco turco. Il primo a esporsi è stato Demiral, seguito poi da Under Il primo endorsement è ...

Conte : l'Attacco turco è inaccettabile - faremo qualcosa per i curdi : Conte:"Se faremo qualcosa di concreto per i curdi? Senz'altro. l'attacco turco non e' un'opzione accettabile e deve cessare".

Attacco turco in Siria - l’urlo delle organizzazioni umanitarie : “No ad un altro massacro” : E’ netta l’opposizione delle principali organizzazioni umanitarie all'intervento dell’esercito turco sul nord-est della Siria. “Bisogna fermare questa escalation di violenza subito, prima che sia troppo tardi”, è il monito di Save the Children. “E’ fondamentale che le parti coinvolte evitino attacchi indiscriminati contro i civili”, la posizione di Amnesty international. “L’offensiva potrebbe causare fino a 300mila sfollati”, avverte ...