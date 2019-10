Alitalia | Patuanelli | non resterà a terra Proroga dei termini da definire Lufthansa

Alitalia - Lufthansa si propone come partner per tagliare fuori Delta. Patuanelli : “Non sono sponsor di nessuno”. Benetton : “Sono esperti” : Lufthansa tenta di tagliare fuori Delta Airlines dal salvataggio di Alitalia, approfittando delle frizioni tra la compagnia americana e gli altri attori della newco che entro il 15 ottobre dovrebbe presentare un’offerta vincolante di acquisto per assicurarsi la compagnia di bandiera. Il vettore tedesco ha scritto una lettera a Ferrovie dello Stato, inviata per conoscenza anche al ministero dello Sviluppo Economico, dicendosi disponibile a ...

Alitalia - Conte vede Atlantia. Patuanelli : "Il 15 si chiude" : “Oggi ho incontrato la struttura commissariale di Alitalia. È stata esaminata la situazione complessiva della compagnia, convenendo sul fatto che ci sono le condizioni affinché entro il 15 di ottobre possa giungere una proposta vincolante da parte del consorzio acquirente. Il fatto che ancora non si arrivi ad una conclusione della trattativa e che si ricorra a retroscena a mezzo stampa da parte di alcuni partecipanti al ...

"Su Alitalia ci sono le condizioni per un'offerta entro il 15 ottobre" - dice Patuanelli : "Oggi ho incontrato la struttura commissariale di Alitalia. È stata esaminata la situazione complessiva della compagnia, convenendo sul fatto che ci sono le condizioni affinché entro il 15 di ottobre possa giungere una proposta vincolante da parte del consorzio acquirente". Così in una nota il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, che aggiunge: "Il fatto che ancora non si arrivi ad una conclusione della trattativa e che si ...

Sciopero Alitalia - il 9 ottobre cancellati 198 voli : la compagnia attiva piano straordinario. Martedì Patuanelli incontra i commissari : Sono 198 i voli Alitalia cancellati, per la sola giornata di mercoledì 9 ottobre, a causa dello Sciopero proclamato dai gruppi sindacali di Anpac, Anpav e Anp, per piloti e assistenti di volo, e di Assovolo Trasporto Aereo e Confael Trasporti, per il personale navigante. Alitalia, tuttavia, rassicura di aver attivato un piano straordinario: “Il piano – si legge sul sito della compagnia – prevede l’impiego di aerei più ...

Alitalia - Delta apre ad Atlantia e Patuanelli dà il via al disgelo : Si apre uno spiraglio di sereno nel cielo plumbeo di Alitalia, nonostante ieri alcune dichiarazioni del premier Conte sembravano inasprire i rapporti con Atlantia. Invece un colloquio svoltosi...

Alitalia : Pellecchia (Fit) - ‘Patuanelli ci convochi - con ulteriori ritardi danni irreversibili’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Se fosse confermato sarebbe un errore che ci poterebbe indietro di sei mesi, se non che da allora la cassa si è ridotta ulteriormente”. Così Salvatore Pellecchia, il segretario generale della Fit-Cisl, parla delle indiscrezioni secondo cui Atlantia vorrebbe sfilarsi dall’operazione di rilancio di Alitalia.“Siamo alle battute finali e adesso serve un atto di responsabilità di tutte ...

Alitalia : a breve vertice Conte-Patuanelli-Di Maio-Gualtieri a p. Chigi : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – A quanto si apprende, a breve, dunque subito dopo il Consiglio dei ministri che si è concluso da pochi minuti, si terrà un vertice tra il premier Giuseppe Conte, i ministri Luigi Di Maio, Roberto Gualtieri, Stefano Patuanelli, Paola De Micheli e Dario Franceschini sul dossier Alitalia, dopo la lettera in cui Atlantia minaccia di tirarsi indietro dal consorzio che dovrebbe salvare la compagnia di bandiera. ...

Alitalia - Patuanelli : "Nessun rinvio" "E' evidente l'nteresse di Atlantia" : Il prossimo 15 ottobre resta "la data limite" per presentare un'offerta vincolante per rilevare Alitalia. "Nessun rinvio" è previsto e non ci sono "novità negative" sul fronte dei potenziali acquirenti della compagnia aerea. Lo dice il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, a margine di una riunione del Consiglio Ue a Bruxelles. Segui su affaritaliani.it

Alitalia : Patuanelli - ‘non ci accontentiamo di salvarla ma vogliamo rilanciarla’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “Non ci accontentiamo di salvare Alitalia ma vogliamo rilanciare la compagnia di bandiera. Voglio essere l’ultimo ministero dello Sviluppo economico che si occupa di Alitalia”. Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli a margine della 37 esima edizione di del Cersaie.Il settore del trasporto aereo, rileva il ministro, “è un settore che da anni è in ...

Alitalia : Patuanelli convoca tavolo al Mise mercoledì : Roma, 13 set. (AdnKronos) – Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha convocato il tavolo su Alitalia per mercoledì prossimo. E’ quanto si apprende da fonti sindacati. All’appuntamento, fissato per le ore 10, sono convocati tutte le sigle sindacali di categoria, le sigle confederali. E’ prevista la partecipazione dei rappresentati dei ministeri interessati e dei Commissari straordinari di ...