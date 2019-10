Roma | bus contro un albero su via Cassia | oltre dieci persone ferite FOTO

Roma - autobus si schianta contro un albero : almeno 10 feriti : autobus contro un albero a Roma: è accaduto poco dopo le 9 su via Cassia, all'incrocio con via Oriolo. Dalle prime informazioni ci sarebbero feriti. Tante le chiamate da parte di passanti...

Roma - bus contro un albero su via Cassia : ci sono feriti FOTO : Un autobus di linea con a bordo molti passeggeri è finito contro un albero a Roma. È accaduto poco dopo le 9 su via Cassia, all'incrocio con via Oriolo. Dalle prime informazioni ci...

Roma - autobus si schianta contro un albero : ci sono feriti : autobus contro un albero a Roma: è accaduto poco dopo le 9 su via Cassia, all'incrocio con via Oriolo. Dalle prime informazioni ci sarebbero feriti. Tante le chiamate da parte di passanti...

Quanti autobus servono a Roma? : In estate ne sono stati acquistati 227, nei prossimi tre anni dovrebbero arrivarne altri 400: non basteranno, ma sono un inizio

Roma - 24enne distrugge autobus del’Atac e cerca di aggredire l’autista : fermato da un passante e arrestato dalla polizia – FOTO : È andato in escandescenza, probabilmente ubriaco, ha cercato di aggredire l’autista e poi ha letteralmente distrutto l’autobus dell’Atac sul quale viaggiava. Ancora un’aggressione sui mezzi pubblici a Roma, dove questa notte su via Casilina Vecchia, all’altezza della fermata Ponte Casilino, in zona Pigneto, un ragazzo di 24 anni originario del Libano ha prima divelto il bracciolo di uno dei sedili del bus NMC – sostituto della ...

Roma - passeggero distrugge bus : bloccato : 10.15 Ennesimo atto vandalico ai danni di un autobus della linea notturna dell'Atac. La vettura che era in transito su via Casilina è stata distrutta da un passeggero straniero che, all'improvviso, ha mandato in frantumi i finestrini. Illeso l'autista,mentre il passeggero che tentava di dileguarsi dopo il raid è stato bloccato da un passante che lo ha tramortito con un pugno, in attesa dell'arrivo degli agenti. "Altro che ronde, qui ci ...

Bus turistici in diminuzione all’interno del Centro storico di Roma : Roma – In merito a notizie di stampa apparse oggi, occorre precisare che il nuovo regolamento per i bus turistici entrato in vigore a gennaio di quest’anno sta dando risultati importanti, tutelando lo straordinario patrimonio artistico e archeologico della Capitale. Dall’entrata in vigore del nuovo regolamento, nel gennaio 2019, c’è stato un drastico calo dell’ingresso dei bus turistici nel Centro storico, nella attuale ZTL BUS C. Gli ...

Bus turistici a Roma : le multe non bastano. Invasione di torpedoni : www.ilmessaggero.itAll?inizio fu una festa poi, come accade proprio nelle feste quando al termine bisogna sistemare, ci si rende conto del contesto in cui si è finiti. Ha funzionato...

Minori adescati e abusati in oratorio : 3 arresti/ Roma - promesse di soldi e violenze : Adescavano Minori e li violentavano in oratorio: abusi andati avanti per almeno sei anni. Arrestati tre anziani di Roma, ora ai domiciliari.

Roma : adescano ragazzini in oratorio e ne abusano per anni - 3 arresti : Da Roma arriva una brutta storia di abusi sessuali su minori. perversione e degrado. Due ragazzi di origini straniera - oggi rispettivamente di 18 e 16 anni - sarebbero stati adescati in oratorio e violentati per anni da tre uomini, residenti nella Capitale, aventi un'età compresa tra i 65 e gli 85 anni. Le manette sono scattate al termine di una lunga e delicata indagine. I tre aguzzini, ora, sono ai domiciliari. I ragazzini adescati in ...

Roma - abusati in oratorio per sei anni : arrestate tre persone. Le vittime sono due minori : Si tratta di due stranieri che all'epoca delle violenze avevano 10 e 15 anni. Ai domiciliari tre Romani tra i 65 e gli 85 anni

Roma - abusi sessuali su due quattordicenni per sei anni : adescati in oratorio da tre Romani tra i 65 e gli 85 anni : Per circa sei anni hanno ripetutamente abusato di due quattordicenni. Li hanno adescati all'interno di un oratorio di Roma e portati a casa. Dopo gli abusi, gli venivano date...

Roma - arrestati tre uomini tra 65 e 85 anni : “Hanno abusato ripetutamente di due 14enni adescati in un oratorio” : Tre Romani, tra i 65 e gli 85 anni, sono stati arrestati dalla polizia e si trovano ora ai domiciliari con l’accusa di aver abusato ripetutamente di due 14enni, adescati all’interno di un oratorio della Capitale. Gli investigatori hanno ricostruito più episodi, continuati nel tempo, si sono verificati nell’arco di sei anni: dal 2012 al 2018. Lunedì la IV Sezione della Squadra Mobile di Roma, specializzata in reati di violenza di genere, ha ...

Roma - abusano per anni di due 14enni adescati in oratorio : tre arrestati tra i 65 e 85 anni : Hanno adescato due quattordicenni in un oratorio di Roma e ne hanno abusato ripetutamente. Per questo tre Romani, tra i 65 e 85 anni, sono stati arrestati dalla polizia e si trovano ora ai...