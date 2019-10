Lotta a evasione | Conte | “Non criminalizza | ma incentiva Tetto contante? Un segnale” Di

Manovra : Gualtieri - ‘non facciamo e non faremo condoni - seria Lotta evasione’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Noi non facciamo e non faremo condoni ma facciamo sul serio nel contrasto all’evasione fiscale. E vogliamo anche farlo modernizzando il modo in cui si effettuano i pagamenti in Italia. Noi usiamo troppo il contante e tropo poco i mezzi digitali di pagamento, intendiamo lanciare un grande piano per incentivare i sistemi elettronici di pagamento”. Così al Tg1 il ministro ...

**Fisco : Franceschini - ‘Lotta evasione centrale - Parlamento completerà lavoro’** : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Al centro della legge di bilancio la lotta all’evasione fiscale, la modernizzazione del Paese con i pagamenti elettronici, la riduzione dell’uso del contante, l’inasprimento delle pene contro i grandi evasori, che il governo completerà in Parlamento”. Lo scrive su twitter il ministro Dario Franceschni, capodelegazione Pd al governo.L'articolo **Fisco: Franceschini, ...

La Lotta di Conte e Di Maio all’evasione fiscale : quanto si può recuperare davvero : La lotta all'evasione fiscale è uno dei punti chiave della manovra approvata dal Consiglio dei ministri, su cui sia Giuseppe Conte che Luigi Di Maio hanno insistito fiduciosi. Il governo prevede di recuperare svariati miliardi di euro dal contrasto all'evasione, coperture aggiuntive che verranno poi inserite nella legge di Bilancio. Ma come si può calcolare il gettito della lotta all'evasione prima ancora dell'attuazione a pieno regime delle ...

Sms di Conte a Gualtieri : "Lotta all'evasione sia una rivoluzione - se no è inutile. Mi assumo la responsabilità" : La battaglia contro l’evasione fiscale deve portare a “una rivoluzione”: è inutile farla se non si va fino in fondo. È il senso di un sms inviato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.Il testo del messaggio è stato anticipato dal Corriere della Sera: “Caro, sull’evasione deve essere una rivoluzione, che deve cambiare i comportamenti dei ...

"La priorità del governo è la Lotta all'evasione" - dice Conte : lotta all'evasione. È la priorità di Giuseppe Conte che, a Consiglio dei ministri ancora in corso, ricorre ai social per ribadire quale deve essere la stella polare della manovra. "Lotteremo contro l'evasione fiscale come mai fatto prima. Non posso accettare che gli italiani onesti paghino più tasse per colpa di coloro che non le pagano affatto. E fino a quando ci sarò io, questa sarà una priorità assoluta ...

Manovra : torna ‘bonus Befana’ - 3 mld coperture da Lotta evasione (2) : (Adnkronos) – La misura sarebbe stata fortemente voluta dal premier Giuseppe Conte, che avrebbe trovato una sintesi con il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri per trovare spazio alla norma in legge di bilancio. Va dunque inquadrata nel pacchetto di misure su cui Conte si starebbe battendo in prima persona per contrastare l’evasione. Tra queste va inquadrato l’abbassamento del tetto all’uso del contante da 3000 ...

Manovra : torna ‘bonus Befana’ - 3 mld coperture da Lotta evasione : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – torna il ‘bonus Befana’, il ‘cashback’ per premiare chi effettua pagamenti con moneta elettronica, rinunciando all’uso del contante. Scatterà a partire dal 2021, la copertura -3 miliardi o oltre – sarebbe già stata individuata per lo più dalla lotta all’evasione. Non solo. Tutto ciò che verrà recuperato dalla guerra al sommerso finirà in un fondo ad hoc per il cashback, ...

Fisco : sms Conte a Gualtieri - ‘coraggio su Lotta a evasione o inutile andare avanti’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Caro, sull’evasione deve essere una rivoluzione, che deve cambiare i comportamenti dei cittadini…”. Comincia così l’sms, riportato dal Corriere.it, con cui Giuseppe Conte ha spronato il ministro dell’Economia e i tecnici del Mef a raschiare il fondo del barile e scovare i soldi necessari per chiudere in tempo la manovra. Tre miliardi di extragettito fiscale, saltati fuori ...

Fisco : Conte - ‘fin quando ci sarò io Lotta evasione priorità assoluta’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Lotteremo contro l’evasione fiscale come mai fatto prima. Non posso accettare che gli italiani onesti paghino più tasse per colpa di coloro che non le pagano affatto. E fino a quando ci sarò io, questa sarà una priorità assoluta dell’azione di governo”. E’ il post pubblicato su Facebook dal premier Giuseppe Conte, mentre a Palazzo Chigi è in corso il Cdm che dovrà approvare il ...

