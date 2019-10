Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Susi allunga minacciosa l’ombra della. Che già si è portata via Hamsik con una trattativa lampo durata meno di un mese. Lo sa bene il Napoli, che vorrebbe provare a trattenere il suo giocatore ma dovrebbe competere con “le buste di soldi” con cui girano i cinesi, scrive il Corriere dello Sport. Soldi che sono davvero tanti. Ladiciassettedi euro in tre. A giugno il belga sarà svincolato e nulla esclude che da Oriente non ci provino già apagando ciò che verrebbe ritenuto il giusto “indennizzo” A fine campionatocompirà 33. Di fronte ad una simile offerta è facile barcollare. Lo sa anche De Laurentiis. Al presidente si è rivoltocon una contro-proposta, scrive il quotidiano sportivo: “riuscire a guadagnare la stessa, identica, sontuosa somma che arriverebbe dall’oriente, ma che l’Oriente gli ...

napolista : CorSport: la #Cina offre a #Mertens 17 milioni in 3 anni. Si può chiudere già a gennaio Il belga si è rivolto a… - GPeppe34N : RT @Juveatrestelle: Mr. Li indagato in Cina e sopratutto in Italia per magheggi riguardo al bilancio del #Milan, Genny 'a carogna impose (a… - Chicca141002 : RT @Juveatrestelle: Mr. Li indagato in Cina e sopratutto in Italia per magheggi riguardo al bilancio del #Milan, Genny 'a carogna impose (a… -