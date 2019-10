Clima | da nevicate estreme in Artico problemi per piante e animali

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) I cambiamentitici in atto influenzano gli ecosistemi, non solo attraverso il riscaldamento, ma anche con eventi meteo estremi: ad esempio, l’ingente quantità di neve caduta nel 2018 in gran parte dell’, che non si è sciolta completamente fino alla fine dell’estate, ha compromesso i cicli riproduttivi di, secondo quanto rilevato da una ricerca dell’Università di Aarhus, in Danimarca, pubblicata su Plos Biology. I ricercatori hanno osservato le condizioni meteo a Zackenberg, nel nordest della Groenlandia, analizzando tutti i componenti dell’ecosistema locale per oltre 20 anni, e consentendo quindi un confronto tra il 2018, “anomalo”, con anni più rientranti nella norma. Tra l’eccessivo riscaldamento e gli eventi meteo estremi, organismi ed ecosistemi artici rischiano di cambiare irrimediabilmente: le forti ...

