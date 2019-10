Sonic the Hedgehog arriva in Super Monkey Ball | Banana Blitz HD

Fonte : gamerbrain

(Di martedì 15 ottobre 2019) Rotola dalla Green Hill Zone fino allaIsland,thesi unisce al cast diHD! Per la primissima volta,farà parte del team diquando il titolo sarà lanciato su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One il 29 Ottobre, 2019!thesarà disponibile come personaggio segreto da sbloccare inHD. Giocare nei panni del porcospino più veloce del mondo ha dei vantaggi unici. Oltre all’incredibile velocità (ovviamente), selezionando, verranno cambiati tutti gli stage e al posto delle banane compariranno i nostalgici anelli.non sarà l’unico personaggio segreto disponibile inHD; si potranno sbloccare dei costumi speciali per ogni scimmia giusto in ...

