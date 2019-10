Pieve di Teco | morto suicida il comandante dei carabinieri | Antonio Zappatore aveva 53

Fonte : fanpage

(Di martedì 15 ottobre 2019) Arma deiin lutto: èildella stazione didi, in provincia di Imperia.. Si sarebbe impiccato nella sua casa a Valcona. Ancora ignoti i motivi del gesto, per scoprire i quali sono in corso indagini. Il militare, figlio e fratello di, lascia la compagna e due figlie.

notizieit : Pieve di Teco, il comandante dei #Carabinieri si toglie la vita - Giuseppebushido : @clubuds Intanto la strage continua ... un altro morto in divisa - Giacinto_Bruno : Dramma a Pieve di Teco: muore suicida il comandante della Stazione dei carabinieri - La Stampa -