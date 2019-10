Pd | Zingaretti | “Basta deleghe al capo | serve un partito diverso” Pronta modifica per lo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 ottobre 2019) Basta capi. Anzi, basta capi che fanno anche il premier. Il Pd di Nicolacomincia a cambiare pelle. “untotalmente nuovo – dice il segretario alla direzione dei democratici – Io dico dopo 12 anni basta parlare di riforma (del Pd, ndr), basta aspettare, basta paure, basta conservatorismi.una forza politica e nazionale diversa da quella che siamo. Una fase aperta per undiverso“. E il primo punto da emendare è che “troppe volte abbiamo delegato a uni destini della nostra comunità”. E questo si traduce nel fatto che tra le modifiche elaborate dalla commissione Statuto (e che saranno portate al voto dell’assemblea nazionale) c’è anche il superamento dell’automatismo segretario-candidato presidente. Un emendamento che– nelle intenzioni della commissione presieduta da Maurizio ...

