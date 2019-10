Ora è più facile trovare le varie offerte Vodafone nell’app ufficiale

Terracina - spari verso i braccianti per farli lavOrare di più : arrestato 35enne : Un imprenditore agricolo di Terracina, in provincia di Latina, è stato arrestato ieri in flagranza di reato mentre minacciava i braccianti agricoli impiegati sui suoi terreni con armi da fuoco per spingerli a lavorare di più.Le indagini erano state avviate dopo le denunce di cinque braccianti che avevano deciso di licenziarsi dopo i trattamenti subiti dal 35enne, che ora deve rispondere ad una serie di pesanti accuse: sfruttamento del lavoro, ...

Manovra : Pd - ‘passi avanti su fondo famiglia e più risorse per taglio tasse lavOratori’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – ‘Importanti passi in avanti nel vertice di questa notte sulla Manovra: così come richiesto dal Pd aumentano le risorse per la riduzione delle tasse sul lavoro per i lavoratori dipendenti e viene irrobustito il fondo famiglia”. Lo dice in una nota Stefano Vaccari della segreteria nazionale Pd.“Due obiettivi per i quali il Pd, insieme a tutta la maggioranza, stanno lavorando per dare un ...

Italia agli Europei - il “Rinascimento” per Ora è solo marketing : adesso l’obiettivo più difficile - avvicinare le grandi : Verde speranza, verde “Rinascimento”. Non esageriamo: lasciamo stare l’arte, la storia e i paragoni scomodi e accontentiamoci del risultato. Italia-Grecia è stata soprattutto la partita della qualificazione matematica a Euro 2020. Parlare di “rinascimento azzurro” è ancora prematuro. Sabato sera all’Olimpico gli azzurri hanno giocato insolitamente in verde, rievocazione della vecchia maglia che vestiva la juniores negli anni Cinquanta (e ...

Le lauree più strane del mondo? Da quella in Circo contempOraneo a Scienze del pollame : Sono una più attraente dell’altra, le lauree più strane del mondo: ti fanno studiare cose superinteressanti e ti preparano a un lavoro da sogno, a volte in senso letterale. Chi sogna di fare il clown può laurearsi in Circo contemporaneo all’inglese Bath Spa University. Chi vuole diventare un puparo, in Puppet Arts all’Università del Connecticut. Chi vuole solo una vita alla Lebowski, in Gestione e tecnologia dell’industria del Bowling alla ...

Le foto della Barcolana - ancOra la regata più affollata al mondo : In una giornata senza vento 2.015 barche a vela hanno riempito il golfo di Trieste, come capita ogni seconda domenica di ottobre dal 1969

Lucia Annunziata si commuove a Mezz'Ora in più per il dramma dei curdi : "Scusate - non ce la faccio" : Qualcosa che semplicemente non si era mai visto: Lucia Annunziata che si commuove in diretta tv. È accaduto durante Mezz'ora in più, il programma che conduce su Rai 3 la domenica pomeriggio. Mai visto, appunto. Sempre seria, dura, quasi inscalfibile. Ma di fronte al dramma dei curdi anche lei si è c

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Simone Biles spaziale - doppietta dOrata trave-corpo libero. La più medagliata della storia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Simone Biles NELLA storia, LA PIU’ medagliata DI TUTTI I TEMPI: TRIONFO ALLA TRAVE VIDEO L’ESULTANZA SFRENATA DI Simone Biles, FESTEGGIAMENTI VIRALI Grazie a tutti per averci seguito durante questa lunga rassegna iridata che all’Italia hanno regalato il bronzo della squadra femminile e l’argento agli anelli di Marco Lodadio. Il prossimo appuntamento con la grande ...

Matteo Salvini a Mezz'Ora in più : "Giuseppe Conte spieghi se ha usato i Servizi segreti per fini politici" : Matteo Salvini attacca il premier in diretta sul caso degli 007: "Giuseppe Conte deve spiegare al Copasir se ha utilizzato i Servizi segreti a scopi politici, se in passato ha fatto cose poco chiare", dice a Lucia Annunziata durante l'ultima puntata di Mezz'ora in più, su Rai 3. "Per me è meglio dia

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Simone Biles spaziale - doppietta dOrata trave-corpo libero. La più medagliata della storia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Simone Biles NELLA storia, LA PIU’ medagliata DI TUTTI I TEMPI: TRIONFO ALLA TRAVE VIDEO L’ESULTANZA SFRENATA DI Simone Biles, FESTEGGIAMENTI VIRALI 15.41 Tra pochi minuti la Finale alla sbarra che chiude questi Mondiali. 15.39 Altra doppietta per gli USA con Sunisa Lee (14.133), bronzo al collo della russa Angelina Melnikova (14.066) che ha la meglio sulla brasiliana Flavia ...

L’Alto Adige non esiste più : da Ora in poi si chiamerà solo provincia di Bolzano : Il nome Alto Adige, insieme a tutti i suoi derivati come altoatesino, scomparirà presto dal vocabolario: una legge approvato dal consiglio provinciale di Bolzano prevede che da ora in poi l'unica dicitura italiana accettata per questo territorio sarà "provincia autonoma di Bolzano". Rimane, invece, il termine tedesco Sudtirol.Continua a leggere

Più collabOrazione sociale per evitare la fuga dei giovani dall’Italia : Quali riforme, quali cambiamenti profondi, di cultura e di costumi, dovremmo favorire per invertire questo flusso, per rendere le nostre comunità, sociali, politiche, economiche e culturali, più attraenti e accoglienti anche per loro?

CorSport : migliOra la linea difensiva del Napoli. Manolas sempre più integrato nel gioco : I numeri che riguardano Manolas dimostrano che il difensore greco si sta adattando alla perfezione al modulo di Ancelotti. I numeri Ha 605 minuti all’attivo. Ha giocato 5 gare in campionato, saltando solo la Samp, per la quale è rimasto in panchina e parte del Brescia per affaticamento muscolare. Ha giocato le due partite di Champions. Ha segnato due gol, contro Juventus e Brescia. Il miglioramento della linea difensiva L’intera linea difensiva ...

Ilaria Di Roberto scrittrice vittima di Revenge Porn : «Ora non vivo più - nessuno mi saluta» : L'esistenza idillica, quasi da sogno, della scrittrice ventinovenne Ilaria Di Roberto, originaria di Cori un piccolo paese sui monti Lepini, in provincia di Latina, si è trasformata...

La Vita in diretta cambia Orario : perché il programma di Lorella Cuccarini non andrà più in onda alle 16 : Non andrà più in onda alle 16 ma quasi un'ora più tardi La Vita in diretta condotto da Lorella Cuccarini su Rai uno. Da lunedì 14 ottobre, infatti, il programma cambia orario e sarà trasmesso alle 16,50. Finora, la trasmissione cominciava alle quattro del pomeriggio con l'accoglienza in studio degli