Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 15 ottobre 2019) (Adnkronos) – Offre contenuti e strumenti didattici pensati per essere fruiti oltre il mondo online e creare esperienze che rafforzano e migliorano le relazioni nel gruppo classe e sviluppano attitudini decisive per imparare a gestire la complessità del mondo in cui bambine e bambini stanno crescendo. Ad oggioffre a insegnanti, genitori e dirigenti scolastici 150 video didattici, con oltre 1300 ore di formazione online articolata in 8 percorsi tematici declinati nell’Alfabeto per crescere. Per ottenere questo risultato è stato utilizzato un metodo collaborativo, intorno al quale ha preso vita un network di oltre 60 esperti e consulenti, tra i quali figurano: pedagogisti, antropologi, psicoterapeuti, docenti, ricercatori e counsellor. Questa ‘intelligenza collettiva” ha permesso di affrontare le domande nuove dell’oggi con approccio plurale, ...

TV7Benevento : Innovazione: Webecome e Weconomy entrano nell’Adi Design Index 2019 (2)... -