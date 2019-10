Forte terremoto di magnitudo 3 9 a Crotone

California - Forte terremoto a San Francisco - magnitudo 4.5 : avvertito anche a Oakland e San Jose : Il National Geological Service ha riferito che il sisma ha avuto origine a una profondità di 14 chilometri nella regione di Pleasant Hill, a est della baia di San Francisco. Al momento le autorità locali non segnalano danni o feriti.Continua a leggere

Terremoto in Calabria - Forte scossa di magnitudo 4.0 nella zona di Catanzaro : scossa di Terremoto avvertita dalla popolazione nella mattinata di lunedì 7 ottobre in Calabria. Il Terremoto è stato registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 8.11 nella provincia di Catanzaro. Decine le segnalazioni sui social: il sisma è stato avvertito in molte zone della regione.

Forte scossa di terremoto tra Grecia e Turchia [LIVE] : Un terremoto magnitudo mb 5.0 si è verificato nell'area del Dodecaneso (Grecia) alle 06:44:56 ora italiana (07:44:56 ora locale) ad una profondità di 14 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Seguiranno aggiornamenti.

Cile - Forte terremoto nella città di Consitucion : Marco Della Corte Scossa di terremoto di intensità pari a 6.6, l'epicentro è stato individuato a 66 km dalla città di Constitucion: al momento non è stato diramato un allarme tsunami Una fortissima scossa di terremoto avvertita in mare ha sconvolto il Cile alle 12:57 locali (17:57 italiane) del 29 settemnbre 2019. L'intensita, rilevata dallo US Geological Survey, è stata pari a 6.6. In verità, una prima magnitudo è stata fissata in ...

Terremoto Filippine - Forte scossa di magnitudo 6.4 al confine con l'Indonesia : Un Terremoto di magnitudo 6,4 ha colpito la provincia occidentale di Davao, nelle Filippine meridionali, ed è stato avvertito nella provincia di Sulawesi settentrionale, nell'Indonesia centrale, come epicentro vicino al confine tra i due Paesi. Secondo l'agenzia di meteorologia e geofisica dell'Indonesia non c'è pericolo tsunami.

Terremoto in Turchia : Forte scossa scuote Istanbul - si temono danni : Una forte scossa di Terremoto è stata registrata oggi 26 settembre 2019, precisamente alle 12.59 italiane, sulla Turchia occidentale dove, ricordiamo, due giorni fa era stata registrata una scossa...

Turchia - Forte scossa di terremoto a Istanbul : magnitudo 5.7 : Secondo il sito del quotidiano 'Sabah', la scossa ha provocato "momenti di panico" in città. Due giorni fa un'altra scossa di magnitudo 4.7.

Forte scossa di terremoto in Indonesia : almeno un morto e diversi danni : Un terremoto magnitudo 6.5 si è verificato nella zona delle isole Molucche, in Indonesia, alle 01:46:45 ora italiana (08:46:45 ora locale), ad una profondità di 20 km. Al momento il bilancio del sisma è di almeno un morto e diversi danni: nella capitale provinciale di Ambon, parti dell’edificio di un’università islamica sono crollate, uccidendo un insegnante. Un ospedale della città è stato danneggiato e i pazienti sono stati ...

Forte scossa di terremoto in Indonesia - panico a Kairatu e Ambon [FOTO e AGGIORNAMENTI] : Una Forte scossa di terremoto di magnitudo 6.5 ha colpito l’Indonesia alle 6:46 locali (l’1:46 della notte in Italia), con epicentro alle isole Molucche, nei pressi dell’importante città di Ambon (330.000 abitanti) e precisamente a Kairatu, cittadina di 55.000 abitanti dell’isola di Seram. Il terremoto ha provocato danni, frane e crepe nelle strade. Al momento non si hanno notizie di vittime o feriti, ma le prime immagini ...

Forte scossa di terremoto a largo di Creta - sisma intenso anche in Turchia. Paura a Istanbul : Attività sismica decisamente marcata negli ultimi giorni in Europa, soprattutto sull'asse Italia-Balcani-Turchia, con diverse scosse di intensità medio-alta, localmente anche in grado di creare...

Forte scossa di terremoto al largo di Creta [DATI e MAPPE] : Una Forte scossa di terremoto magnitudo mb 5.3 si è verificata al largo dell'isola di Creta alle 09:48:59 ora italiana (10:48:59 ora locale), ad una profondità di 19 km. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Forte terremoto a Porto Rico - scossa di magnitudo 6.1 scuote il Paese : Un Forte terremoto di magnitudo 6.1 è stato registrato a Porto Rico: l'epicentro è stato localizzato circa 80 chilometri al largo delle coste nord occidentali, a una profondità di 10 chilometri. Il terremoto avvertito in tutta l'isola, ma al momento non ci sono notizie di danni a persone o cose.

Forte terremoto avvertito a Porto Rico [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo Mwp 6.1 si è verificato al largo di Porto Rico, alle 05:23:35 ora italiana (23:23:35 ora locale) ad una profondità di 10 km. L'evento è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. Il sisma è stato localizzato a circa circa 80 km al largo delle coste nordoccidentali: è stato nettamente avvertito in tutta l'isola, ma al momento non si hanno notizie di danne a persone o cose.

Terremoto - Forte scossa al Nord Italia : paura in Friuli Venezia Giulia - epicentro a Tolmezzo [AGGIORNAMENTI LIVE] : Una forte scossa di Terremoto, di magnitudo 3.8, ha colpito il Friuli Venezia Giulia alle 14:58 di oggi pomeriggio. L’epicentro s’è verificato nei pressi di Tolmezzo, dove la scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione che – impaurita – è scesa in strada. Da ieri l’area Italo-Mediterranea è fortemente ballerina, con il forte Terremoto in Albania e poi la scossa magnitudo 4.3 di ieri sera in ...