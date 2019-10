Cresce la tensione in Siria | Russia annuncia “negoziati in corso” tra Ankara e Damasco

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 15 ottobre 2019) La Turchia e' in contatto "in tempo reale" con, attraverso i rispetti ministeri della Difesa, i servizi di intelligence e i ministeri degli Esteri. Lo ha rivelato l'inviato speciale russo per la, Alexander Lavrentiev, citato dalla Ria Novosti. "Il dialogo tra Turchia ee' in corso", ha detto il funzionario russo rispondendo alle domande di alcuni cronisti ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, dove e' arrivato in visita insieme al presidente, Vladimir Putin. Negli scorsi mesi, il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan aveva gia' autorizzato una serie di contatti di intelligence sulla situazione nella provincia nord-occidentalena di Idlib, l'unica controllata dall'opposizione non finanziata dall'Occidente e sotto attacco da mesi dal regimeno e dai suoi alleati russi.L'esercitono ha preso il controllo dell'intera cittàna di Minbej e dei ...

