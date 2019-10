Casini guarda le tue Storie su Instagram? Non è un caso e non sei l' unico utente scelto

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 15 ottobre 2019) “In alcuni gruppi dell’internet diversi utenti lamentano il fatto che l’onorevole Pier Ferdinandosi sia messo a visualizzare le loro story. Finalmente la politica si è decisa ad avvicinarsi definitivamente al cittadino e lo sta cominciando a fare da? No amici ed amiche”. Il post è apparso sulla pagina Social Media Epic Fails, che raccoglie segnalazioni, meme, stranezze e storture del mondo dei social. Il riferimento è a una tendenza segnalata da diversi utenti:le loro, nonostante non abbiano con l’onorevole alcun tipo di contatto o legame.La spiegazione? Secondo Smef si tratterebbe di una tattica precisa, per raccattare follower in rete: “o chi per lui ha semplicemente aderito ad un servizio che - a pagamento - visualizza centinaia di migliaia dis pubbliche ogni giorno. Un ...

