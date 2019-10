Aspirapolvere ad acqua | quale comprare

Fonte : chimerarevo

(Di martedì 15 ottobre 2019) Come abbiamo visto i modernisono ottimi alleati per eliminare lo sporco superficiale, ma spesso vengono utilizzati solamente per debellare lo “sporco visibile”, e dopo l’siamo costretti a lavare i pavimenti per avere leggi di più...

MarCiscoDentro : Domenica mattina pazzerella passando l’aspirapolvere con la bottiglia d’acqua sottobraccio per evitare di svenire. - saccelli : @Gianfra88089644 @TPiatta Quindi mi stai dicendo che ogni volta che accendi la macchina, usi la tv, vai su internet… - Alessioh_ : Io sarei molto contento se qualcuno volesse regalarmi l'aspirapolvere nuovo visto che quello ad acqua è una vera ro… -