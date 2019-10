Povia in ospedale | pronto ad essere operato | ho paura ma sono in buone mani

Fonte : blogo

(Di lunedì 14 ottobre 2019) L'annuncio improvviso. Giuseppe, 13 anni fa in trionfo al Festival di Sanremo con il brano Vorrei avere il becco, si trova in. Via social il cantante ha annunciato l'imminente operazione, senza svelare ulteriori dettagli.in..perdomattina per una cosa che nel tempo si è aggravata. Homain, qui c’è un team fantastico. Al risveglio vi leggero’. Mi hanno sempre chiesto qual è la mia canzone più bella, ora lo posso dire.. questa, ascoltatela vi emozionerà. Mettete commenti belli eh!! Tornero' quando staro' meglio e spero col cuore che arriverannonotizie. #sognounfuturomagico (vi voglio bene eterni bambini).in: "ad, homain" 14 ottobre 2019 09:02.

